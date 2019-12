Le coup de gueule de Depay après les incidents d'OL-Leipzig

Les instants qui ont suivi le match opposant l'Olympique Lyonnais au RB Leipzig (2-2), ce mardi en Ligue des Champions, ont été tendus.

Un supporter rhodanien a affiché un drapeau sur lequel on peut lire "Marcelo dégage", illustré avec une tête d'âne après le match de C1 entre l'OL et Leipzig.

OL-Leipzig (2-2) - Lyon se qualifie au bout du suspense

Memphis Depay n'a pas hésité à s'en prendre à ce "fan", tentant de lui arracher la bannière, alors que de son côté, le défenseur central s'est distingué avec deux doigts d'honneur en guise de réponse.

Cette situation a provoqué le courroux de Depay, qui s'exprimait sur RMC :

« Regardez mes yeux, qu’est ce que vous voyez ? Je suis furieux, en colère. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas. Ce n’était pas notre meilleur match, mais on s’est qualifié. Les joueurs sont venus sur le terrain. On a joué avec nos coeurs et on s’est qualifié. C’est extrêmement difficile pour une équipe de jouer en sachant que l’un d’entre nous est en conflit avec nos supporters. Qu’est ce que vous attendez de notre équipe ? Qu’on remercie nos supporters ? Ils insultent nos familles. J’ai mûri, je suis plus calme, mais je n’ai pas de mot pour ça. Ça n’a aucun sens de jouer dans un stade plein et de voir ça. En tant qu’équipe, on fait confiance au joueur, on fait confiance aux fans, mais eux n’ont pas confiance en l’équipe », a-t-il regretté.