Lyon, Garcia réclame des renforts cet hiver

Rudi Garcia prie pour l'arrivée de renforts, il estime son équipe trop juste en attaque.

Rudi Garcia a évoqué la necessité de recruter pour l'OL cet hiver, notamment sur le front offensif, lui qui estime que son équipe actuellement trop juste.

S'exprimant juste après le match de de son équipe contre samedi, Garcia estime qu'il manque au moins un joueur offensif à .

"J'ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste. Quand je fais jouer Maxwel Cornet latéral gauche, il ne me reste plus qu'Amine Gouiri sur le banc dans le secteur offensif. On a vraiment besoin d'au moins un joueur offensif", a-t-il redouté dans des propos relays par RMC Sport..