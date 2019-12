OL - Garcia : "Il faut garder confiance"

Présent en conférence de presse, l'entraîneur lyonnais a espéré que ses joueurs allaient relever la tête ce vendredi à Nîmes.

se déplace à Nîmes ce vendredi (20h45), trois jours après avoir été surpris à domicile par Lille (0-1) ce mardi. Un match sur lequel Rudi Garcia compte pour se relancer avant de recevoir Leipzig pour le choc décisif en en début de semaine prochaine.

"Les garçons doivent garder confiance. Il faut enchaîner les victoires, a-t-il affirmé en conférence de presse ce jeudi. On doit être encore bien meilleurs. Les résultats impliquent la confiance. Il faut gagner à Nîmes avant Leipzig. On a besoin de prendre les trois points demain. Nîmes ? Ils ont pris une sévère défaite à l'extérieur (0-6 à , ndlr). On doit être capable de respecter l'adversaire et s'imposer demain.

"Il faut savoir ne pas perdre les matches. J'espère qu'on aura retrouvé de la fraîcheur pour demain, pour bien jouer, il faut être frais physiquement, a-t-il ajouté avant d'appler à ne pas tirer de conlusion hâtive après cette défaite face aux Nordistes : Il ne faut pas faire un constat sur un seul match. Il faut être prêt pour demain."

Un match pour lequel il devra se passer de Koné, touché. "Youssouf Koné est forfait. Il va se faire opérer vendredi de la cheville. Marçal est suspendu et Léo Dubois toujours blessé. Je suis toujours combatif. J'ai remotivé mes troupes."

Et l'ancien marseillais de conclure à propos de son capitaine Memphis Depay, de retour de blessure : "Il faut que Memphis revienne à son meilleur niveau pour peser sur les matches."