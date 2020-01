AS Roma - Javier Pastore : "Je n'ai jamais dit que je voulais aller à Lyon"

Alors que ses propos avaient été mal interprétés en Italie, Javier Pastore a affirmé son souhait de poursuivre l'aventure à l'AS Roma, ce mercredi.

Il y a une dizaine de jours, Javier Pastore, l'ancien du évoluant aujourd'hui à l' , avait laissé sous-entendre qu'un retour en et plus précisément du côté de l'Olympique Lyonnais était une possibilité pour lui. Des déclarations largement relayées, qui n'avaient pas manqué de déclencher une légère polémique en , les supporters de la Roma reprochant à l'Argentin de se projeter ailleurs malgré son contrat à honorer.

"En Italie, ils ont mal traduit"

De ce fait, et pour apaiser les mauvaises langues, Javier Pastore s'est chargé de revenir sur ses propos dans un entretien accordé à La Voz. "Je suis très heureux à Rome. Je me sens important et non, je ne pense pas à un départ. Un retour en France ou en Amérique du Sud n'est pas dans mes pensées pour le moment. En Italie, ils ont mal traduit. Ils ont dit que je voulais aller à parce que je voulais retourner en France. Ce n'est pas vrai", a assuré l'ancien de Palerme.

"Ils m'ont demandé si je retournerais un jour en France et j'ai dit que je ne fermerais jamais les portes parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils m'ont demandé quelle équipe j'aimais, à part le PSG, et j'ai dit que Lyon était un club très important en France. Pour son histoire et pour les Argentins qui y ont joué et gagné. C'était juste ça. Je n'ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c'était mon club préféré", a ensuite ajouté Javier Pastore. Voilà qui a le mérite d'être clair.