OL - Garcia : "Beaucoup de joueurs en difficulté"

L'entraîneur lyonnais craint l'enchaînement des matches avant la réception du PSG ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France (21h10).

Après deux victoires probantes contre la Juve (1-0) puis Saint-Étienne (2-0), l'Olympique Lyonnais s'apprête à recevoir le PSG ce mercredi en demi-finale de la (21h10). Un rendez-vous de plus dans un calendrier chargé pour les Rhodaniens.

"Je vais attendre l'entraînement de ce soir (mardi) pour faire mon équipe. Beaucoup de joueurs sont en difficulté, a ainsi affirmé Rudi Garcia en conférence de presse. On a encore une incertitude pour Maxwel Cornet. Marçal Et Toko Ekambi ont des alertes musculaires. Kenny Tete et Bruno Guimaraes sont malades."

L'entraîneur des Gones a ensuite évoqué la concurrence et la situation des jeunes comme Maxence Caqueret et Rayan Cherki, mais également Thiago Mendes, écarté lors du derby. "Les jeunes font parti de la concurrence. Pour revenir dans le groupe, Thiago Mendes doit être meilleur que mes milieux de terrain actuels. Je décide seulement en fonction des critères sportifs."

"Sans Cornet, plus difficile de jouer à trois derrière"

S'il a notamment fait évoluer son XI à trois défenseurs contre Metz puis la Juve, Rudi Garcia n'est pas certain de reconduire ce système face aux Parisiens, notamment en raison de l'incertitude qui plane sur la disponibilité de Maxwell Cornet.

"Sans Maxwel, c'est plus compliqué de jouer à 3 derrière. Sa position influe sur le système de l'équipe. On a fait une opposition dimanche avec Youssouf Koné. Il est possible qu'il soit dans le groupe si Maxwel et Marçal sont forfaits." Réponse ce mercredi soir.