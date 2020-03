Lyon - Thiago Mendes écarté du groupe pour le derby

Déjà en tribunes mercredi pour la réception de la Juventus, le milieu de terrain brésilien n'a pas été convoqué par Rudi Garcia pour le derby.

Sale semaine pour Thiago Mendes à . Mercredi, le milieu de terrain brésilien recruté l'été dernier à était laissé en tribunes par Rudi Garcia pour le 8e de finale aller de contre la Juve (1-0), avant de voir sa femme se moquer de son entraîneur en se maquillant en clown.

Un incident qui n'a certainement pas joué en sa faveur dans l'esprit de l'ancien technicien marseillais au moment de composer son groupe pour le derby contre Saint-Étienne ce dimanche (21h).

Le groupe convoqué pour le derby ! 👊🔴🔵#OLASSE pic.twitter.com/z3P78m4lxL — Olympique Lyonnais (@OL) February 29, 2020

Au-delà de ça, Thiago Mendes paie également ses prestations en demi-teinte, lui qui n'est pour l'heure pas parvenu à s'imposer comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée sur les bords du Rhône. D'autant que l'arrivée de Bruno Guimaraes, très en vue face aux Bianconeri, renforce la concurrence dans un secteur de jeu qui verra partir Lucas Tousart en fin de saison.

Si Reine-Adelaïde et Depay ne rejoueront plus cette saison, Garcia devra également se passer de deux de ses latéraux : Kenny Tete est suspendu, et Youssouf Koné toujours pas totalement remis.