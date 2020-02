OL, Garcia : "A moi de trouver la bonne formule"

L'entraîneur de Lyon est conscient de l'urgence de résultat et l'obligation d'une victoire contre Metz avant de penser à la Juventus en C1.

Onzième de , l'Olympique Lyonnais a sept points de retard sur la troisième place qualificative en détenu par le . Les Gones peinent à combler cet écart au classement et n'arrivent pas à enclencher une série de victoires. En conférence de presse, Rudi Garcia s'est montré lucide sur l'urgence de résultat pour l'Olympique Lyonnais et l'obligation d'un succès à Metz vendredi soir.

"On aurait préféré gagner contre mais bon... À moi de trouver la bonne formule. Ce sera plus que compliqué pour rattraper le deuxième mais c'est encore jouable pour le troisième. Il faut déjà que l'on pense à gagner à Metz avant de penser à la . Le danger pour nous c'est que l'on a gagné en coupe sur des matchs couperets mais pas en championnat. Il faut vite redresser la barre", a analysé le technicien français

"On sait que ce sont des matchs difficiles à aborder avant la Ligue des champions. Mais on sait que les années où on la joue on va lâcher des points en championnat. Mon avenir ? J'ai dit ça pour mais je l'aurais aussi bien fait dans mon club précédent. Quand j'arrive dans un club je veux y rester le plus longtemps possible. Mon cadeau d'anniversaire? Une victoire à Metz, je n'ai rien d'autre à espérer", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

"Bruno Guimarães aura besoin d'un temps d'adaptation"

Rudi Garcia a évoqué l'adaptation de ses recrues à commencer par Bruno Guimarães : "Je lui ai montré ce que j'attendais de lui. S'il n'a pas compris c'est que les autres Brésiliens n'ont pas bien traduit (rires). Il est bien physiquement. Il est prêt à jouer. Il va peut-être devoir s'adapter au rythme de la . On a tous beaucoup d'attente autour d'une recrue mais il aura sûrement besoin d'un temps d'adaptation. Juninho lui-même a rappelé ses débuts difficiles. Il n'y a pas de raison pour que Bruno Guimarães ne s'adapte pas bien".

"En janvier cela a été très bien sur la qualité du jeu et après on a perdu Memphis et Jeff. L'arrivée de Karl nous a fait du bien. C'est un joueur technique et rapide. Il sait faire jouer ses coéquipiers comme il l'a fait contre le PSG en donnant le but à Moussa Dembélé. Il faut aussi qu'il digère son arrivée. Il est rentré dans la concurrence et connaît bien la Ligue 1. Son adaptation va beaucoup plus vite et on en avait besoin", a ajouté le technicien français.

Enfin, Rudi Garcia a commenté l'ascension du phénomène Rayan Cherki : "Il est à l'écoute. Il ne rechigne pas au travail mais il faut lui marteler qu'il doit continuer de travailler. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans et doit encore beaucoup apprendre. Il doit fermer les écoutilles pour ne pas se laisser dire qu'il est le meilleur. Il doit continuer à bien jouer sur le terrain et je dois veiller à ce que mes jeunes joueurs continuent d'écouter leurs entraîneurs parce que ceux qui les flattent ne les emmèneront pas forcément très loin".