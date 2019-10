OL : focalisé sur le match contre Dijon, Rudi Garcia évoque son style de jeu et sa relation avec les joueurs

Le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais aborde le premier match de son expérience dans le Rhône, contre Dijon, samedi (17h30).

Rudi Garcia entre dans le vif du sujet. Nommé nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais lundi, le technicien français se projette sur son premier match, contre , programmé samedi (17h30).

"Il faut absolument gagner, nous allons tout faire pour", a-t-il expliqué. "Nous sommes chez nous. Pour gagner, il faudra mettre de l’envie et de la détermination. Nous sommes uniquement focalisés sur ce match de Dijon. Pour , nous attendrons dimanche. Je veux que mes joueurs soient une vraie équipe. Le principal est de battre Dijon, je ne me fais pas de tableau de marche. Si nous abordons mal les matches, nous pouvons tomber de haut. Dans le contexte actuel, la seule chose à faire est de ne pas regarder plus loin que Dijon. C’est un match très important pour remettre le club et l’équipe sur de bons rails".

Concernant sa relation avec les joueurs, Rudi Garcia confie être encore au stade des connaissances. "Entre aujourd’hui et demain, j’aurai vu tout le monde. L’idée est de savoir qui ils sont, leur dire ce que j’attends d’eux, que je compte sur eux. Je compte autant sur les joueurs confirmés que sur les jeunes. La notion de groupe a toujours été très importante pour moi, d’autant plus dans une saison où nous jouons la Ligue des Champions. Quand j’aurai plus d’éléments, je choisirai mon capitaine ainsi que mes vice-capitaines. Certains joueurs n’ont pas besoin de brassard pour être des leaders. Je compte sur un groupe de joueurs pour mener les autres vers le bon chemin".

Enfin, Rudi Garcia, qui retrouve son ancien club, est revenu sur son idée du football.

"Pour moi, le football est un spectacle. Ce sont des stades pleins, de la ferveur, de la communion… Si l’on joue bien, nous gagnerons des matches. Sur la longueur, le contenu est important. Si nous voulons faire disparaître la pression de l’enjeu, il faut que nous sachions nous créer des occasions et développer un football total, où tout le monde attaque et défend ensemble".