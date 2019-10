Nice-PSG - Les absents, Mbappé et Cavani incertains... La conférence de presse de Tuchel

À la veille de la rencontre face à l'OGC Nice, l'entraîneur du PSG a notamment fait le point sur l'état de forme de ses joueurs.

Après une trêve internationale longue de deux semaines, le retrouve le chemin du championnat vendredi soir, face à l'OGC Nice, en ouverture de la 10ème journée de . À la veille de cet affrontement, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, était présent en conférence de presse. L'occasion pour l'Allemand de faire le point sur les différents états de forme, mais aussi de pester contre la programmation des rencontres, discutable selon lui.

Les absents

"Il nous manque Tilo Kehrer, Idrissa Gueye et Neymar pour le match à Nice. Juan Bernat est suspendu. Les autres vont participer à l’entraînement du jour. On décidera plus tard pour Julian Draxler et Colin Dagba. On essaye de réduire les risques de blessure. C’est dommage de ne jamais avoir notre équipe au complet. On va chercher les solutions".

Les blessures de Kylian Mbappé et Edinson Cavani

"Je ne suis pas sûr que Kylian soit prêt à débuter demain. Je dois parler avec lui car ce n’est pas la même chose de s’entraîner et jouer en match. C’est pareil pour Edinson".

Une prolongation d'Edinson Cavani ?

"C'est trop tôt pour en parler. Je suis convaincu qu'il parle avec le club. Je ne connais pas exactement son idée. Mais je compte sur lui à 100% pour cette saison. C'est un gars très important dans le vestiaire et sur le terrain."

Jouer le vendredi

"C’est bizarre de jouer un vendredi soir après une trêve internationale, je ne comprends pas. On a trouvé un bon groupe, un bon esprit. Mais après une trêve, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Je suis convaincu qu’on va trouver des solutions pour bien préparer nos matchs".

Trop de matches

"Il y a trop de matchs, trop de compétitions, de rencontres amicales. On n’a pas de phase de préparation. On joue, on se repose, on joue encore et encore. Ça tue les joueurs et les matchs".

Mauro Icardi

"Mauro Icardi n’est pas encore arrivé à 100%. Il a montré qu’il pouvait jouer avec des douleurs, qu’il pouvait mettre de l’intensité. C’est difficile car on ne peut pas faire de phase de préparation sur 2-3 semaines. On doit jongler".