OL - Craignant pour sa sécurité, Marcelo veut partir

Pris en grippe par les supporters de l'Olympique Lyonnais, Marcelo, encore pris pour cible mardi soir, aurait émis le souhait de s'en aller cet hiver.

Longtemps bousculé par le mardi soir, en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais est finalement parvenu à arracher le match nul face aux Allemands (2-2). Un point précieux pour les hommes de Rudi Garcia, puisque synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Malheureusement, la fin de la rencontre a été en grande partie gâchée par de graves problèmes avec les supporters, remontés contre le défenseur central Marcelo.



Le coup de gueule de Depay après les incidents d'OL-Leipzig

Pris en grippe depuis plusieurs mois, le Brésilien est en effet la cible régulière de moqueries et autres insultes de la part des supporters de sa propre équipe. Mardi soir, la limite a visiblement été franchie au moment où un supporter rhodanien a pénétré sur la pelouse pour brandir un drapeau sur lequel on pouvait lire "Marcelo dégage", illustré avec une tête d'âne, après le match de C1 entre l'OL et Leipzig. Un supporter rapidement calmé par Memphis Depay.

​Craignant pour sa sécurité, Marcelo veut partir

Au lendemain de ces évènements regrettables, la radio RMC Sport révèle que Marcelo souhaite quitter l'Olympique Lyonnais dans les plus brefs délais, touché par ce conflit ouvert avec les supporters. Le Brésilien aurait même déjà averti ses partenaires de sa volonté de s'en aller au plus vite, lui qui craint pour sa sécurité personnelle ainsi que pour celle de sa famille. Récemment, la voiture de sa femme a par exemple été dégradée dans les rues de .

Un climat tendu qui inciterait l'ancien défenseur de à vouloir faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Au vue de sa situation personnelle et sportive, nul doute que l'Olympique Lyonnais ne devrait pas retenir Marcelo bien longtemps.