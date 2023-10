OL - Clermont : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais et le Clermont Foot sont aux prises dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 française. Les dernières infos ici.

Après le match nul (0-0) entre Le Havre et le RC Lens, vendredi, la neuvième journée de Ligue de France se poursuit. En effet, ce dimanche, l’Olympique Lyonnais va en découdre avec Clermont Foot 63 au Groupama Stadium.

L’OL pourchasse sa première victoire

L’Olympique Lyonnais vit l’un des pires moments de son existence. Depuis le début du championnat de France, les Gones n’ont encore remporté aucun match jusque-là. Après s’être séparée de Laurent, qui a payé les frais des contreperformances de l’équipe, la formation olympienne fait confiance à Fabio Grosso, qui a pris les commandes des Gones. Mais rien n’a encore fonctionné jusque-là, puisque le technicien italien n’a pas encore pu avoir ce que souhaite l’OL. Il n’obtient qu’un nul en trois sorties. Sorti d’un match nul contre Lorient (3-3), l’OL (17e, 3 points) va tenter de décrocher sa première victoire, dimanche, lors de la réception des Clermontois.

S'abonner à DAZN dès aujourd'hui Trouver les meilleures offres

De son côté, Clermont Foot 63 connaît un pire début de saison que son prochain adversaire. Sèchement battu par Montpellier lors de la précédente journée avant que la rencontre ne soit suspendue par les autorités sportives, Clermont Foot est loin de convaincre cette saison. Après huit journées de Ligue 1, les hommes de Pascal Gastien n’ont fait que deux matchs nuls contre 6 défaites enregistrées. Ce qui les met à la dernière place au classement. Une victoire en terre ennemie, dimanche, lui ferait monter à la 17e place.

Horaire et lieu du match

OL – Clermont

9e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les équipes probables du OL – Clermont

OL: Lopes - Mata, O'Brien, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Jeffinho

Clermont: Diaw - Seidu, Pelmard, Caufriez - Konaté, Gonalons, Magnin, Gastien, Allevinah - Cham, Kyei

Sur quelle chaîne suivre le match OL - Clermont

La rencontre entre l’OL et Clermont Foot sera à suivre ce dimanche 22 octobre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.