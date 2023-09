OL : Avant Reims, Fabio Grosso avertit ses joueurs

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso lance déjà un premier avertissement à ses joueurs. Qui ne veut pas écouter, cire le banc.

Ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso a pris les commandes de la formation rhodanienne il y a quelques jours. Ceci pour redresser la barre après la sombre période vécue en ce début de saison avec Laurent Blanc, qui a fini par être remercié.

Début de rêve raté pour Grosso

Nommé officiellement nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais le 16 septembre, veille de la réception de Le Havre (0-0), Fabio Grosso n’aura pas connu les débuts qu’il aurait souhaités à la tête de la barre technique des Gones. S’il n’était sur le banc contre Le Havre, le technicien italien n’a pas caché son amertume après ladite rencontre dirigée par Jean-François Vulliez.

Au match suivant, notamment contre le Stade Brestois (actuel leader de Ligue 1) comptant pour la sixième journée du championnat de France, Grosso a eu à diriger sa première rencontre en tant que coach de l’OL. S’il espérait faire un début à la hauteur de ses attentes, malgré les changements apportés dans le onze de départ, Fabio Grosso n’a pas réussi. Les Gones se sont inclinés (1-0) devant les Bretons.

L'article continue ci-dessous

Fabio Grosso lance un premier avertissement à ses joueurs

Pour son prochain match du championnat, l’Olympique Lyonnais est en déplacement à Reims, dimanche. Un match s’inscrivant dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Mais avant cela, l’ancien défenseur des Gones devenu entraîneur du club, prévient ses joueurs. Il ne compte pas faire de cadeau à qui que ce soit.

Invité de OLTV mardi soir, l’entraîneur de 45 ans avertit les siens et menaces de mettre sur le banc même la star du groupe, si celle-ci ne se montre pas performante. « Pour moi, ce qui compte au-delà du terrain c’est l’état d’esprit dans le vestiaire. Je suis en train d’organiser tout ça. Je n’aime pas quand il y a trop de règles mais les règles que l’on met doivent être respectées. Pour moi on sort de la difficulté dans un sport d’équipe en étant ensemble », a déclaré le champion du monde 2006.

A en croire l’ancien coach de Frosinone, l’Olympique Lyonnais va redevenir le club ambitieux de Ligue 1 comme cela a toujours été depuis des années. Mais pour Grosso, tout cela passe par un jeu agressif comme il l’a déjà souligné avant son match contre Brest. Mais le tout couronné par une défense très solide, capable de rivaliser.

« Les joueurs qui veulent progresser m’adorent, les autres me détestent. Les choses que l’on décide de faire bien, on doit bien les faire. Après il faut choisir de les faire ou pas. L’équipe doit devenir forte ensemble. Je ne crois pas trop à un système figé. Mon idée de jeu est d’avoir une équipe agressive qui essaye d’aller contre l’adversaire, solide défensivement et qui veut gagner. (…) Mais avant tout il faut poser les fondations », a-t-il conclu.

Rendez-vous à dimanche pour voir si l’OL réussira à arracher sa première victoire en championnat de France cette saison après 6 journées de Ligue 1. Les Gones n’ont que deux points, ce qui les positionne à la 17e place de Ligue 1.