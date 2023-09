OL – Le Havre (0-0) : La réaction de Fabio Grosso après le match

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso a réagi au match nul des siens qu’il a assisté depuis les tribunes, dimanche soir.

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a accordé son hospitalité à Le Havre AC en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 de France. Officiellement nommé nouveau coach de la formation rhodanienne, samedi, Fabio Grosso, a, depuis les tribunes, suivi le match. Un résultat qu’il a du mal à accepter.

Lyon peine à se retrouver

C’est le calvaire pour l’Olympique Lyonnais en ce début de saison en championnat de France. Les Gones n’y arrivent toujours pas. En cinq sorties en Ligue 1 cette saison, les Gones n’ont enregistré que deux matchs nuls. Ce qui leur permet d’être barragistes après cinq journées avec deux points. Battu d’entrée par le RC Strasbourg (2-1), l’OL a subi une humiliation au Groupama Stadium (1-4) face à Montpellier lors de la deuxième journée avant d’accrocher Nice lors de la troisième sortie. Alors que l’on s’attendait à un match coriace en quatrième journée, c’est une que les Gones ont prise raclée contre le Paris Saint-Germain (1-4) au Groupama Stadium.

Réclamant plus à Laurent Blanc, la direction de la formation rhodanienne décide d’évincer Laurent Blanc pour faire confiance au trio Jean-François Vulliez, Sonny Anderson et Jérémie Bréchet pour assurer l’intérim du technicien français. En effet, ces derniers ont dirigé leur premier et probablement dernier match ce dimanche. Sur le banc dimanche soir, Jean-François Vulliez a réussi à ajouter un autre point lors de cette cinquième journée contre Le Havre grâce au match nul.

Fabio Grosso « déçu du résultat »

Nommé officiellement à la veille de la rencontre, Fabio Grosso était au Groupama Stadium, dimanche, pour assister à la rencontre entre ses nouveaux capés et Le Havre. Bien qu’ils aient été dominateurs, les Olympiens n’ont pas pu s’imposer. Un match nul vierge a sanctionné la partie. En conférence de presse, Jean-François Vulliez, qui était sur le banc, a avoué que le nouveau coach était déçu du résultat.

« Il (Grosso, ndlr) m’a félicité, il m’a dit que je pourrais être coach à l’avenir. Il est déçu du résultat, mais content de l’état d’esprit. Il faut bosser, ce n’est pas suffisant pour faire basculer les matches en notre faveur. Fabio Grosso n’est pas descendu, mais nous allons parler avec lui dès demain et il a une bonne base pour reprendre l’équipe et redresser le classement. Il y aura un nouveau staff qui va arriver, aux joueurs de faire le nécessaire pour trouver le chemin de la victoire. Cela nous manque de gagner », a déclaré Vulliez.

Lanterne rouge avant ce match de la cinquième journée, l’Olympique Lyonnais a pu monter à la 16e place du championnat grâce à son match nul. Les Gones comptent deux points et son devant Clermont (17e) et Lens (18e), qui comptabilisent un point chacun.