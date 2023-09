Le onze de départ de l’OL contre Brest : Grosso écarte la star de l’équipe !

Le nouvel entraineur de l’OL, Fabio Grosso, a effectué plusieurs changements dans le onze rentrant des Gones.

Fabio Grosso débute ce samedi son mandat à la tête de l’OL. Pour son baptême de feu, l’entraineur italien se voit proposer un match compliqué puisque les Gones défient l’une des équipes en forme de ce début de saison, en l’occurrence Brest. La mission est délicate, mais cela n’a pas empêché le successeur de Laurent Blanc de mettre sur le banc plusieurs cadres.

Cherki laissé sur le banc

Son principal choix pour cette sortie dans le Finistère c’est d’écarter le maitre à jouer de l’équipe, Rayan Cherki. Alors qu’il avait démarré tous les matches depuis l’entame de l’exercice, l’international français espoir se retrouve donc comme remplaçant.

Lyon sera disposé en 4-1-2-3 et il n’y aura donc pas de place pour un meneur de jeu. En milieu de terrain, Grosso a fait confiance au jeune Skelly Alvero en tant que sentinelle (ex-Sochaux). Comme relayeurs, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso sont, eux, maintenus.

La défense reste inchangée

Devant, il y a aussi du changement. Arrivés cet été, Diego Moreira et Ernest Nuamah sont placés sur les ailes, alors qu’Alexandre Lacazette est aligné en pointe et avec le brassard autour du bras.

En défense, et en l’absence de Dejan Lovren blessé, c’est Mata et Diomandé qui composeront la paire axiale. Sur les côtés, on retrouve Kumbedi et Tagliafico. Dans ce secteur, il n’y a donc pas de grande révolution par rapport aux habitudes qu'avait Blanc.

Le onze de départ de l’OL :

Anthony Lopes ; Mata, Diomandé, Kumbedi, Tagliafico ; Alvero, Caqueret, Tolisso ; Nuamah, D. Moreira, Lacazette.