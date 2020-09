OL, Aulas se justifie pour les 117 M€ demandés à la LFP

Le président de l'OL, contre l'arrêt prématuré du championnat de France la saison dernière, a expliqué son recours contre la Ligue.

Jean-Michel Aulas avait prévenu. L'arrêt prématuré de la décidé par la LFP et validé par l'Etat ne restera pas sans conséquence. Le président de l'Olympique Lyonnais a affronté vents et marrés afin de faire changer cette décision et que le championnat de reprenne, après la crise sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus, au même titre que les autres championnats européens. Une bataille lancée en vain.

En conséquence, Jean-Michel Aulas avait déclaré qu'il ferait un recours devant la justice. Une déclaration que personne n'a réellement pris au sérieux. Et pourtant, le président de l'Olympique Lyonnais a décidé de passer à l'acte en début de semaine. En effet, L'Equipe avançait que Jean-Michel Aulas souhaitait réclamer une indemnité de 117 millions d'euros à la LFP au regard du préjudice économique et sportif subi par son club suite à l'arrêt de la .

"Le préjudice est lourd"

Dans une interview accordée à L'Equipe, ce vendredi, le président de l'Olympique Lyonnais a justifié cette décision : "On est dans un cadre particulier. On perd beaucoup de droits télé, de l'argent des sponsors qu'il a fallu rembourser. Il y a eu le manque à gagner sur la billetterie et surtout la perte de chances par rapport à l'Europe. Cette année, on a quand même réalisé plus de 70 millions d'euros de ressources en Ligue des Champions".

"Nos avocats ont pensé qu'il était bien, plutôt que d'attaquer l'État directement pour la décision d'arrêter le Championnat, que ce soit la Ligue qui nous dise de l'attaquer. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais ce sont nos avocats qui ont dit que c'était mieux de passer par la Ligue pour qu'elle nous dise qu'elle n'était pas responsable, mais que c'était l'État. C'est un peu lié à des aspects de procédure. Moi, je ne suis pas avocat. On a un préjudice qui est lourd. L'arrêt des compétitions en France a été préjudiciable aux grands clubs, et plus particulièrement à ", a ajouté le président de l'OL.

Si Jean-Michel Aulas a bien précisé qu'il n'était pas avocat, nul doute qu'il n'hésitera pas à solliciter les siens et ceux du club pour utiliser tous les recours possibles afin d'obtenir un dédommagement et faire comprendre aux instances du football français qu'elles ont eu tort en prenant la décision d'arrêter le championnat de France de football prématurément la saison dernière. Pour ceux qui en doutaient, Jean-Michel Aulas ne lâchera rien.