OL - Anthony Lopes : "Après le match, j’ai vu certains visages touchés"

Le portier de l'Olympique Lyonnais a poussé un coup de gueule après le match nul de son équipe face à Strasbourg ce dimanche (1-1).

Tenu en échec sur sa pelouse par le Racing Club de Strasbourg (1-1), l'Olympique Lyonnais a encore perdu des points précieux, ce dimanche. Soucieux de remonter au classement pour se mêler à la lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas été suffisament inspirés pour trouver la faille dans la défense des Alsaciens, et auraient même pu s'incliner en fin de rencontre, si les montants n'avaient pas sauvé Anthony Lopes par deux fois.

Le gardien de but de l'OL est justement apparu particulièrement remonté en zone mixte après la rencontre, reprochant à son équipe son incapacité à réaliser une série positive en championnat, une condition pourtant obligatoire pour parvenir à décrocher son billet pour la C1.

"Après le match et j’ai vu certains visages touchés"

"Si tu gagnes une coupe, tu ne joues pas la Ligue des Champions, et nous on a l’objectif de jouer la Ligue des Champions. Et ça ne passera que par le podium. Aujourd’hui on est 10e, il va falloir faire les choses bien et le plus rapidement possible pour enclencher une série positive", a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC.

Plus d'équipes

"Notre performance aujourd’hui n’est pas suffisante pour gagner le match. En menant 1-0, il aurait fallu se créer plus d’occasions, mais on n’a pas su le faire. (...) Je ne pense pas que la confiance soit impactée, mais le classement était sur les télés après le match et j’ai vu certains visages touchés. Maintenant, c’est à nous de ramener l’Olympique Lyonnais où il doit être", a ensuite estimé Anthony Lopes, formé au club et forcément touché par la période actuelle.