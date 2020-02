Lyon-Strasbourg (1-1) - L'OL trop emprunté pour l'emporter

En manque d'inspiration, l'Olympique Lyonnais a logiquement été tenu en échec par le RCSA ce dimanche et voit ses chances de disputer la C1 diminuer.

Qualifié en demi-finale de la grâce à sa victoire face à l' mercredi soir (1-0), l'Olympique Lyonnais avait à coeur de confirmer en championnat, avec la réception du RCSA. Restant sur une série de 3 rencontres consécutives sans succès en , le club entraîné par Rudi Garcia faisait toutefois face à des Alsaciens à l'aise ces dernières semaines, alliant parfaitement solidité défensive et audace offensive... Bref, un bon test pour les deux formations.

Les Lyonnais peu inspirés ce dimanche après-midi

En début de rencontre, les Lyonnais, privés d'un Moussa Dembélé sur le banc au coup d'envoi, semblaient empruntés et ne parvenaient pas à imposer leur jeu. Ces derniers se faisaient même une grosse frayeur dès les premières minutes (6e) quand Fernando Marçal passait tout proche de tromper Anthony Lopes pour la deuxième fois en une semaine, lui qui avait marqué contre son camp au Parc des Princes face au PSG. Visiblement pas dans un grand jour, débloquait toutefois la situation grâce au premier but de la saison de Bertrand Traoré (21e), qui ouvrait le score d'une tête plongeante dans les six mètres. Soulagement.

Alors que tout semblait indiquer que l'Olympique Lyonnais allait rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score, Kevin Zohi remettait les compteurs à égalité juste avant la pause (42e). Lancé dans la profondeur, le Strasbourgeois profitait d'un alignement catastrophique de l'arrière-garde des Gones pour se retrouver dans une situation de un contre un face à Anthony Lopes, et ajustait sans broncher le Portugais du pied droit. Tout était à refaire pour les locaux, punis.

Au retour des vestiaires, Maxwell Cornet passait tout proche de doubler la mise, mais était trop court pour reprendre un centre tendu adressé par Karl Toko-Ekambi (67e). Si Kenny Tete tentait lui aussi sa chance quelques minutes plus tard (71e), la pression mise par les Lyonnais était bien trop faible pour réellement inquiéter le RCSA. La fin de match n'était guère plus enthousiasmante, et les deux formations se quittaient donc dos à dos. Avec 34 points au compteur, les Lyonnais sont dixièmes au classement, et manquent une énième occasion de combler leur retard sur les équipes de tête... À ce rythme, difficile d'espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.