OGC Nice - Le point mercato de Jean-Pierre Rivère

Invité sur le plateau de Breaking Foot, le président du Gym a prévenu : l'OGC Nice, même sous INEOS, ne recrutera qu'en cas de besoin.

Onzième du championnat de à l'approche de la réception du ce vendredi soir, en ouverture de la 21ème journée de , l'OGC Nice n'en demeure pas moins un club ambitieux, principalement depuis son rachat en août dernier par le groupe INEOS.

Si les Aiglons, fraîchement rachetés, avaient été très actifs dans les derniers instants du mercato estival, en enrôlant des joueurs comme Adam Ounas, Kasper Dolberg et Stanley Nsoki, force est de constater qu'ils se font bien plus discrets sur le marché des transferts cet hiver. Invité dans l’émission Breaking Foot sur RMC Sport, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a révélé que son club reste à l'affût des possibilités, mais ne se précipitera pas.

"On ne va pas prendre un joueur pour prendre un joueur"

"C’est compliqué les mercatos d’hiver, il ne faut pas attendre Ineos là-dessus. On fera peut-être un joueur, on verra, mais ce sera un ajustement. Le mercato d’Ineos, on verra l’été prochain. On travaille pour cela. Là, on ne va pas prendre un joueur pour prendre un joueur", a-t-il déclaré.

"En plus on a confiance en nos joueurs actuels, on souhaite les voir performer. Ce n’est pas parce que Ineos est arrivé l’été dernier qu’on va faire n’importe quoi", a ensuite ajouté Jean-Pierre Rivère. À Nice, la patience est donc le maître-mot.