OGC Nice - Kasper Dolberg revient sur l'épisode de la montre volée

À son arrivée à l'OGC Nice, Kasper Dolberg avait été victime d'un vol dans le vestiaire de sa propre équipe. Un épisode totalement surréaliste...

Recrue phare de l'OGC Nice durant le dernier mercato estival, Kasper Dolberg, auteur de 5 buts en 15 rencontres de disputées cette saison, a vécu des débuts mouvementés chez les Aiglons. Fraîchement arrivé en provenance de l' Amterdam, l'attaquant danois avait en effet alimenté la chronique bien malgré lui. Et pour cause, il s'était fait dérober sa montre d'une valeur de 70 000 € dans le vestiaire. Surréaliste.

"Je savais que ça allait bien se terminer"

Un épisode dont Kasper Dolberg se serait bien passé, qui a aujourd'hui le mérite de le faire rire. Ou plutôt de faire rire ses partenaires en sélection, moqueurs. "Bien sûr, j'ai entendu les blagues qu'on a pu dire… Quand je suis arrivé en équipe nationale, on m'en a un peu parlé, on m'a demandé 'Quelle heure est-il ?', des trucs comme ça", a en effet raconté l'attaquant dans les colonnes de L'Equipe, ce vendredi.

"Mais le club a géré ça au mieux. Ça m'a permis d'être tranquille, de ne pas m'inquiéter. Je savais que ça allait bien se terminer. (…) Évidemment que ce n'est pas quelque chose de super, mais ç'a été très bien géré", a ensuite ajouté Kasper Dolberg.

Pour rappel, le voleur en question n'était autre que le jeune Lamine Diaby-Fadiga, désormais ex-grand espoir du club et appartenant au . Ce dernier avait d'ailleurs présenté ses excuses via un communiqué officiel. "Certes, je n’ai que 18 ans, mais mon âge n’excuse en rien ma faute. J’ai donc assumé mon geste en me présentant devant Kasper, Monsieur Fournier, Directeur Général du club, Patrick Vieira, mon coach et Dante, mon capitaine. Tour à tour, je me suis excusé auprès de chacun d’entre eux. J’ai aussi pris l’engagement de dédommager entièrement mon coéquipier en le remboursant, ce qui est désormais chose faite. Je lui souhaite beaucoup de réussite à l’OGC Nice et dans sa carrière".