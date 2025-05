Offre du PSG confirmée pour Lamine Yamal !

Deco a démenti les informations selon lesquelles Lamine Yamal souhaiterait devenir le joueur le mieux payé du club.

Le joueur de 17 ans a publiquement assuré à plusieurs reprises qu'il resterait à Barcelone, mais son agent, Jorge Mendes, est actuellement en négociations avec le club pour un nouveau contrat à long terme après ses 18 ans en juillet. Le président Joan Laporta a admis en début de semaine que le club devrait « souffrir » pour cela.

Dans une longue interview accordée à RAC1, rapportée par MD, Deco a expliqué que le plus important était son bonheur au club.

Il est sur la bonne voie. C'est un joueur d'une maturité hors du commun. J'ai un fils du même âge. Un joueur avec autant de qualités et de confiance en lui arrive… mais il ne faut jamais oublier qu'il a 17 ans. Il doit vivre son âge, même si c'est difficile, et il doit être heureux. Un joueur de ce niveau doit être heureux. Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il a 17, 26 ans ou autre ; pour moi, le football doit être juste et il doit avoir un contrat qui lui correspond. Il ne s'agit pas d'être le joueur le mieux payé ; l'important, c'est qu'il soit heureux. Pour moi, il n'y a pas de meilleur club pour lui que le Barça. Les contrats sont de quatre, cinq ou six ans, à peu près. Deco s'exprime sur le renouvellement du contrat de Lamine Yamal

Le Paris Saint-Germain a sollicité Lamine Yamal

La saison dernière, il a été question que le Paris Saint-Germain ait fait savoir à Barcelone qu'il était prêt à débourser 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, alors âgé de 16 ans. Une approche du Real Madrid a également été évoquée, mais Deco a démenti.

« Oui, la saison dernière oui, celle-ci toujours non, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il reste. Aucune offre, car il ne veut pas écouter, mais le PSG a demandé, le Real Madrid non. »

Demande de contrat de Lamine Yamal refusée

Cette semaine, il a été rapporté que Lamine Yamal souhaitait devenir le joueur le mieux payé de Barcelone la saison prochaine, ce que Deco a démenti. La nuance réside peut-être dans le fait que Mendes l'ait sollicité.

« Lamine n'a pas demandé à être le joueur le mieux payé de l'effectif. Nous ne parlons pas aux joueurs, nous parlons aux agents. Il veut être heureux ici. »