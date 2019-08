Officiel - Wayne Rooney rejoint Derby County

L'attaquant de DC United va faire son retour en Angleterre, avec Derby County en Championship.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Wayne Rooney "is back". L'ancien capitaine des Three Lions s'est engagé avec Derby County ce mardi. Un peu plus tôt dans la journée, le club de Championship qui a lancé Frank Lampard au poste d'entraîneur la saison dernière annonçakt être "confiant" pour conclure un accord avec l'ancien attaquant de , selon les propos du propriétaire du club, Mel Morris.

Quelques heures plus tard, Wayne Rooney est bel et bien un joueur de Derby County. Âgé de 33 ans, l'Anglais envisageait depuis quelques temps un retour en Angleterre et il est désormais de retour en Championship dans un nouveau rôle d'entraîneur adjoint-joueur pour épauler le patron des Rams, Phillip Cocu. L'ancien attaquant d’ et de Manchester United rejoindra Derby cet hiver, à l'issue de l'actuelle saison de Major League Soccer. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2021.

"Je suis très enthousiasmé par l’opportunité offerte par Derby County. Je suis impatient de rejoindre Phillip Cocu, ses entraîneurs et la première équipe dès le début du mois de janvier. Je suis sûr que je peux faire une grande contribution et que j’ai hâte de rencontrer tout le monde, en particulier les supporters. Je suis tout aussi enthousiaste à l’idée de commencer ma carrière d’entraîneur chez Derby County en travaillant à la fois avec la première équipe et avec l’Académie", a déclaré Wayne Rooney après sa signature.

"Wayne Rooney se joint à nous en tant que joueur, mais il aura également des responsabilités en tant qu'entraîneur, notamment en ce qui concerne le développement de nos jeunes joueurs qui progressent vers la première équipe de notre académie, alors qu'il cherche à acquérir les qualifications nécessaires", a confirmé Mel Morris

Rappelons que Wayne Rooney a déménagé aux États-Unis en juin 2018 après une saison passée dans son club formateur d'Everton, qu'il avait initialement quitté pour Manchester United il y a plus de dix ans. Le joueur le plus capé d' a inscrit 23 buts en , dont 11 en 22 rencontres cette saison.