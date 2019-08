Rooney envisage un retour spectaculaire en Angleterre

L'ancienne star de Manchester United pense à effectuer un come-back en Angleterre en signant avec une équipe de Championship.

Wayne Rooney envisage sérieusement la possibilité de retourner en en tant que joueur-entraîneur dans le comté de Derby, d'après les informations exclusives de Goal UK.

L'ancien attaquant d' et a passé la dernière année dans la Major League Soccer avec D.C. United. Et, il a connu un succès considérable avec le club de la capitale américaine depuis ses débuts à l'été 2018, marquant 23 buts et offrant 14 passes en 43 matchs joués en deux saisons. L'ancien international anglais a aussi connu la chance de participer aux playoffs de la en 2018 et occupe actuellement avec sa formation la 4e place de la conférence de l'Est cette saison.

L'article continue ci-dessous

Tout se passe donc bien pour l'ancien Red Devil au pays de l'oncle Sam. Mais l'éventualité d'un retour en Angleterre reste fort dans l'esprit de Rooney, et l'hypothèse aussi d'entamer une carrière de coach l'a aussi séduit, lui et aussi son son agent, Paul Stretford.

Sur les traces de Frank Lampard

Les Rams de Derby County lui offrent cette chance, puisqu'ils le veulent en tant qu'entraineur-joueur pour la saison prochaine. Et le challenge serait doublement tentant pour l’attaquant car il pourrait se rendre de son domicile à Cheshire.

Rooney pense qu'il peut toujours jouer à un niveau de et ne doute pas qu'il puisse être un atout pour un club de niveau inférieur au championnat. En outre, Rooney a été inspiré par nombre de ses anciens rivaux et coéquipiers anglais, qui ont fait le grand saut dans le métier d'entraineur après la fin de leur carrière. Le dernier en date n'est autre que Frank Lampard ( ), et qui avait justement occupé la barre technique des Rams la saison dernière.