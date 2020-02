Arsenal - Thierry Henry assume rêver du banc des Gunners

Actuellement en poste à l'Impact Montréal, en MLS, Thierry Henry se verrait bien aux Gunners dans le futur. Mais selon lui, cela relève de l'utopie.

"Je ne pense pas de manière négative, mais positive. C’est pourquoi je suis allé à et pourquoi je veux toujours être entraîneur. Il faut penser à avoir un impact positif. Dites que je suis fou si vous voulez, mais j'aime le football et je crois que je peux être un entraîneur prospère", déclarait Thierry Henry au Telegraph, plusieurs mois après son échec cuisant en tant qu'entraîneur sur le banc de l'AS Monaco. Depuis, le Français est devenu coach en , du côté de l'Impact Montréal.

"Je peux rêver, non ?​"

L'occasion pour l'ancienne gloire d' et de l'Equipe de de se refaire une santé et de gagner en expérience, dans un climat moins pressé et tendu que sur le Rocher. Mais aussi de redescendre quelque peu en gamme, alors que bon nombres d'observateurs l'ont annoncé trop haut trop vite. En effet, Thierry Henry avait notamment avoué rêver d'Arsenal. Une confession qui avait été mal interprétée selon les dires du principal intéressé, qui s'est expliqué sur le sujet dimanche soir.

"Une fois, j’ai dit que je rêvais d’entraîner Arsenal et les gens se sont emballés. Mais je rêve aussi de dunker depuis la ligne des lancers francs et je ne peux pas. À un moment donné, les gens doivent rester tranquilles. Je peux rêver, non ? J’ai dit que si un jour j’avais la possibilité d’entraîner Arsenal, bien sûr que j’aimerais. Mais ça s’arrête là, si ça se trouve ça ne va jamais arriver", a ainsi nuancé Thierry Henry, on ne peut plus clair, lors d'un entretien accordé à Canal +.