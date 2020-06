OFFICIEL - Timo Werner s'engage avec Chelsea

L'international allemand, très courtisé en Angleterre, va rejoindre Chelsea. Les Blues ont trouvé un terrain d'entente avec le RB Leipzig.

Quelques mois après avoir réussi à s'attacher les services d'Hakim Ziyech, frappe un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Les Blues ont réussi à doubler la concurrence pour finaliser la venue du meilleur buteur du : Timo Werner. Ce jeudi, Chelsea a confirmé via un communiqué avoir trouvé un accord avec le club allemand pour le transfert de l'attaquant de 24 ans qui s'est engagé jusqu'en juin 2025. Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, Chelsea a selon toute vraisemblance mis un peu moins de 60 millions d'euros sur la table, la somme de la clause libératoire de l'attaquant allemand.

Polyvalent, Timo Werner, auteur de trente-deux buts et treize passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, sera une arme supplémentaire pour Frank Lampard la saison prochaine. Annoncé dans le viseur de , l'attaquant allemand va finalement rejoindre les Blues où il aura probablement plus de temps de jeu et plus d'opportunités pour s'imposer dans le onze de départ. Capable d'évoluer sur un côté, l'international allemand s'est montré très à l'aise à la pointe de l'attaque cette saison à Leipzig, et viendra apporter une solution crédible pour remplacer Tammy Abraham, brillant mais ayant manqué plusieurs matches en raison de blessures cette saison.

We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 18, 2020

Timo Werner est heureux de rejoindre Chelsea : " Je suis ravi de signer pour Chelsea, c'est un moment très fier pour moi de rejoindre ce grand club. Je veux bien sûr remercier RB Leipzig, le club et les fans, pour quatre années fantastiques. Tu seras toujours dans mon cœur. J'ai hâte à la saison prochaine avec mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau manager et bien sûr les fans de Chelsea. Ensemble, nous avons un avenir très réussi devant nous".

Sur le site des Blues, Marina Granovskaia s'est félicité que les Blues aient réussi à obtenir le très courtisé attaquant allemand de 24 ans : "Nous sommes très heureux que Timo Werner ait choisi de rejoindre Chelsea. C'est un joueur qui a été convoité dans toute l'Europe et ce n'est pas une surprise, il a ce mélange rare d'être jeune et excitant et pourtant établi et éprouvé. Nous ne pouvons pas attendre d'avoir Timo à bord, mais d'ici là, nous lui souhaitons, à lui et RB Leipzig, le meilleur pour le reste de la saison".

Interdit de recruter l'été dernier et dans l'incapacité de combler le départ d'Eden Hazard, Chelsea a fait confiance à la jeunesse cette saison et cela n'a pas si mal marché. Actuellement quatrième de , l'équipe de Frank Lampard a montré de très belles choses dans le jeu, mais l'inexpérience et l'irrégularité des Blues leur ont coûté trop cher pour espérer se mêler à la course au titre. Avec Timo Werner et Hakim Ziyech qui vont venir garnir les rangs de Chelsea cet été, le club londonien peut légitimement espérer revoir ses ambitions à la hausse la saison prochaine.