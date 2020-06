"Entre Manchester United et Chelsea, le choix est facile pour Havertz"

L'ancien international allemand conseille à son compatriote, Kai Havertz, de prendre la direction de Chelsea.

Kai Havertz a été informé par Dietmar Hamann que serait l'option de transfert la plus évidente pour lui s'il faisait face à un choix entre les Blues et .

La star du s'est imposée comme l'un des talents les plus convoités du football européen. Des écuries de tout le continent suivent à la fois sa progression et sa situation en . Des clubs de espèrent sa signature. C'est le cas de Chelsea et de Manchester United. Et s'il avait à choisir entre ces deux formations, laquelle serait la meilleure ? L'ex-international allemand, passé par , mais aussi City et , lui a fait part de son avis.

"Chelsea et Manchester United se disputent la quatrième place [en Premier League]. Si United rate à nouveau la , les Red Devils risquent de prendre du retard sur les autres clubs, a indiqué Hamann. United a perdu son attrait ces dernières années. Ils ont été la mesure des choses pendant de nombreuses années, ils sont toujours le plus grand club d' , mais ils ont de gros problèmes internes. S'il y avait un joueur sur le marché dans le passé, Manchester United était toujours le mieux placé pour l'ennrôler. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Hamann a poursuivi en ajoutant que Havertz aurait tout pour s'épanouir du côté de Stamford Bridge : " Quand je regarde Chelsea, je vois qu'ils ont un entraîneur avec Frank Lampard qui a fait un excellent travail pour le club en tant que joueur, et j'ai le sentiment que les Blues grandissent à nouveau. Ils avaient l'embargo de transfert de deux ans et, avec [Mason] Mount et [Tammy] Abraham, ont ramené deux jeunes joueurs qui étaient en prêt. [Andreas] Christensen est un joueur incroyablement intéressant. Pour la première fois depuis longtemps, vous avez une équipe avec laquelle les fans peuvent vraiment s'identifier. Si un Timo Werner ou peut-être un Kai Havertz devait être ajouté, ce serait une histoire incroyablement excitante et intéressante. Si je pense à l'endroit où je vois les clubs maintenant et dans deux ou trois ans, la décision de Chelsea serait relativement facile pour moi en tant que joueur."