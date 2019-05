OFFICIEL - Samir Nasri non conservé par West Ham

Arrivé au mois de janvier, le meneur de jeu français avait paraphé un contrat de six mois. Un contrat qui ne sera pas prolongé par les Hammers.

De retour sur les terrains depuis janvier avec West Ham, après un an et demi d'absence et une suspension pour dopage, Samir Nasri devait prouver qu'il n'a rien perdu de son talent pour espérer continuer l'aventure avec le club londonien la saison prochaine. Et pour cause, l'ancien international français avait seulement eu le droit à un contrat de six mois, et risquait donc d'être libre dès cet été. Sauf qu'après des débuts prometteurs, Samir Nasri a été gêné par une blessure au pied.

Ainsi, le joueur formé à l' n'a pu disputer que cinq rencontres de avec les Hammers, et pouvait donc s'attendre à être poussé vers la sortie ces prochaines semaines. Et ce malgré une motivation indiscutable. "Je ne sais pas pour mon avenir. Le plus important pour moi était de revenir, ce que j'ai fait en janvier. Ensuite, je me suis blessé parce que je n’étais pas habitué à jouer semaine après semaine, alors que je n’étais plus dans le football depuis si longtemps (...) Je veux juste jouer sans blessure, puis nous allons nous asseoir et voir ce qui va suivre", avait-il confié, le 8 mars dernier.

Le contrat de Samir Nasri ne sera pas renouvelé par

Quelques semaines plus tard, force est de constater que la suite ne s'écrira pas du côté de West Ham pour Samir Nasri, alors que son contrat ne sera pas renouvelé, comme l'ont annoncé David Sullivan et David Gold, les co-présidents du club londonien, ce mercredi.





"Andy et Adrian ont tous deux été de grands serviteurs de West Ham United tout au long de leur carrière au club et nous les remercions pour leur loyauté et leur engagement envers la cause Claret et Blue", ont-ils déclaré dans un communiqué remerciant l'attaquant Andy Caroll et le gardien Adrian pour leur passage, avant de sceller de manière officielle l'avenir du Français. "Tous les deux peuvent être assurés de recevoir un accueil chaleureux à leur retour au London Stadium et nous leur souhaitons de tout cœur, ainsi qu'à Samir Nasri et aux jeunes joueurs dont les contrats se terminent cet été, le meilleur pour leur future carrière". Âgé de 31 ans, l'ancien joueur des Gunners va donc devoir trouver un nouveau point de chute lors des prochaines semaines, lui qui ne devrait pas manquer de courtisans...