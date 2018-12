OFFICIEL - Nasri s'engage avec West-Ham

Le milieu français Samir Nasri vient de parapher un contrat de six mois avec l'équipe londonienne de West-Ham.

Revoilà Samir Nasri ! Ecarté des terrains pendant un an à cause d'une suspension pour dopage, l'ancien international français est de nouveau éligible pour jouer au football. Et il a opté pour la formation anglaise de West-Ham comme nouveau point de départ pour sa carrière.

Les Hammers ont confirmé un deal à travers un communiqué publié sur leur site jeudi soir : "Après une période d'entraînement réussie à Rush Green, le milieu de terrain français a rejoint les Hammers pour un premier contrat jusqu'à la fin de la saison 2018-19, avec la possibilité de prolonger son séjour dans l'est de Londres".

À West-Ham, Nasri retrouve un entraineur qu'il connait très bien, à savoir Manuel Pellegrini. Les deux hommes avaient participé ensemble à la conquête du titre de champion d'Angleterre en 2013/14. Il s'agit d'ailleurs du dernier trophée remporté par le natif de Marseille. Après cette expérience chez les Eastlands, il avait filé en prêt à Séville, avant de s'engager pour une courte pige chez les Turcs d'Antalyaspor.

Nasri (31 ans) s'engage pour une durée de six mois avec l'actuel 11e au classement de la Premier League, mais avec une option de renouvellement dès l'issue de l'exercice. L'expérimenté milieu offensif a donc une demi-saison pour convaincre et montrer qu'il peut encore être performant au plus haut niveau.