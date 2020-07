OFFICIEL - Salomon Kalou signe à Botafogo

L'attaquant de 34 ans a annoncé qu'il va rejoindre le championnat brésilien deux jours après avoir annoncé son départ du Hertha Berlin.

Le club brésilien, Botafogo, a annoncé la signature de l'attaquant ivoirien Salomon Kalou, l'ancien joueur de se rendant en Amérique du Sud alors qu'il était libre de tout contrat. Le joueur de 34 ans rejoint l'équipe brésilienne deux jours après avoir annoncé son départ de la , du , après une période de six ans Outre-Rhin suite à son passage à . Le club de Rio de Janeiro a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Bienvenue, Kalou! Craque marfinense é o novo jogador do BOTAFOGO! #PutFire ⭐🇨🇮 pic.twitter.com/xchDuigGTp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 9, 2020

Kalou agora tem muito orgulho de ser Botafogo! 📝 #PutFire 🔥 pic.twitter.com/QcmWyf0a87 — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 9, 2020

Bien qu'aucun détail n'ait été révélé sur son contrat en termes de durée, l'ex-attaquant de Chelsea devrait faire ses débuts avec les hommes de Paulo Autuori lors du retour de la ligue brésilienne en août. Botafogo n'avait pas réussi à conclure un accord pour Yaya Touré, que le candidat présidentiel de Vasco da Gama, Leven Siano, a promis de signer. Néanmoins, Kalou rejoint l'ancien milieu de terrain international japonais Keisuke Honda alors que son nouveau club cherche à se battre pour le titre.

Pendant ce temps, le vainqueur de la 2015 a exprimé sa joie, se disant «très fier d'être à Botafogo». Botafogo fait partie des meilleurs clubs de Rio et l'ancienne star de Chelsea devrait ajouter du mordant à leur attaque lorsque le football reprendra dans le pays après une pandémie de coronavirus. Carlos Augusto Monténégro, membre du comité exécutif du club brésilien, avait fait allusion au transfert potentiel du vétéran en juin.

"Il a déjà le pré-contrat, mais il n'a demandé qu'un détail supplémentaire dans le contrat qui lui a été envoyé", a déclaré le Monténégro à SporTV. "Je pense que ça va. Et si aucun candidat à la présidence de Vasco ne se présente chez lui, je pense qu'il viendra peut-être." Avant de quitter l'Olympiastadion, Kalou a été puni pour avoir publié une vidéo le montrant désobéir à de nombreuses mesures de sécurité de la ligue allemande de football (DFL) à son retour à l'entraînement avec le Hertha.

Kalou a commencé sa carrière professionnelle à avant de s'installer à Chelsea après trois saisons dans l' . En , il a connu un passage chargé de trophées - remportant la Ligue des Champions, un titre de , quatre , une et le Community Shield. Sur la scène internationale, il a marqué lors de ses débuts dans une victoire en match amical 1-0 contre la le 6 février 2007 et est allé encore plus loin en marquant 28 fois en 97 apparitions pour les Elephants.