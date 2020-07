OFFICIEL - Robert Moreno limogé par Monaco

Nommé le 28 décembre dernier, l'entraîneur de l'AS Monaco, Robert Moreno, a été limogé, ce dimanche.

C'est officiel. Après douze matches sur le banc de l'ASM (5 victoires, 3 nuls, 4 défaites), Robert Moreno a été démis de ses fonctions.

L’AS annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable.https://t.co/K5gGXvIzlV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

"L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable", peut-on lire dans le communiqué officiel du club monégasque.

"Nos chemins se séparent plus tôt que prévu mais je souhaite remercier Robert Moreno d’avoir accepté le challenge. Avec son staff, Robert a fait tout son possible pour améliorer l’équipe, avec enthousiasme et dévouement. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir", a confié pour sa part Oleg Petrov, vice-président du club asémiste.

Selon L'Equipe, Niko Kovac, licencié en novembre par le , a été convaincu par Monaco pour prendre la succession de l'ancien sélectionneur de l' .