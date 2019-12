OFFICIEL - Premier League : Carlo Ancelotti nouvel entraîneur d'Everton

Les Toffees ont annoncé ce samedi l'arrivée du technicien italien sur les bords de la Mersey, à peine dix jours après son départ de Naples.

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur d' . Il s'est engagé jusqu'en 2024.

Après un début de saison pas à la hauteur des attentes, les Toffees s'étaient séparés de Marco Silva début décembre, avant de confier l'intérim à Duncan Ferguson. Lequel s'est plutôt bien débrouillé avec un succès contre (3-1) et un nul à Old Trafford (1-1). Et ce en attendant de défier , ce samedi à Goodison Park (13h30).

"C'est un grand club avec une riche histoire et des supporters très passionnés, s'est exclamé l'ancien entraîneur du PSG sur le site officiel du club. Il y a une vision claire de la part du propriétaire pour parvenir au succès et gagner des trophées. C'est quelque chose qui me plaît en tant que manager et je suis ravi à l'idée de pouvoir travailler avec tout le monde au club pour aider à faire de cette vision une réalité.

"J'ai vu d'après les performances des deux dernières semaines que les joueurs sont capables de tant de choses. Le travail que Duncan [Ferguson] a accompli est tout à son honneur. Une organisation solide, une discipline rigoureuse et une bonne motivation sont quelques-uns des ingrédients clés du football. Je suis heureux qu'il fasse partie de mon équipe pour aller de l'avant."

Carlo Ancelotti, de son côté, a été démis de ses fonctions à Naples la semaine dernière après la qualification pour les huitièmes de finale de la en raison notamment d'une 9e place en championnat. Il va donc retrouver un championnat qu'il connait déjà et qu'il a même remporté. C'était avec Chelsea en 2010.

Sur les bords de la Mersey, sa mission sera de redresser un club qui, après avoir consenti d'importants investissements l'été dernier pour tenter de concurrencer le Top 6, pointe actuellement à la 16e place après 17 journées. Il fera ses grands débuts contre lors du Boxing Day.