OFFICIEL - Pol Lirola est de retour à l’OM

L’Olympique Marseille a confirmé le retour dans son effectif du défenseur espagnol, Pol Lirola.

Les supporters marseillais peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Le talentueux arrière espagnol Pol Lirola fera bien partie de leur effectif cette saison. Son transfert a été bouclé ce lundi. Le joueur s’est engagé pour une durée de cinq ans avec les Olympiens.

Lirola a déjà évolué à l’OM lors du précédent exercice. Prêté pour six mois par la Fiorentina, il s’était montré à son avantage, participant grandement à la qualification pour la Ligue Europa acquise par le club. Il a totalisé 24 apparitions et 4 gestes décisifs. Mais, au terme de la campagne, et faute d’accord trouvé entre les deux clubs, il a dû retourner en Toscane.

Sampaoli peut changer de tactique

Après des discussions qui ont duré pendant presque tout l’été, Marseille et la Fiorentina sont donc parvenus à s’entendre. Le prix de la transaction n’a pas été mentionné, mais il tournerait autour de 13M€ selon plusieurs sources concordantes.

Avec le recrutement de Lirola, Marseille possède enfin un élément de qualité au poste de latéral droit. Jusque-là, cette saison, l’équipe phocéenne évoluait essentiellement avec trois défenseurs axiaux dans un système en 3-4-3. Pour Jorge Sampaoli, c’est donc l’assurance de pouvoir repasser à quatre derrière et aussi essayer plusieurs dispositifs tactiques.

Lirola devient la neuvième recrue estivale de l’OM et aussi le quatrième défenseur après les Balerdi, Luan Peres et William Saliba. Et Pablo Longoria reste encore à l’affut pour d’autres transfuges d’ici l’épilogue du mercato.