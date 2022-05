OFFICIEL : Niko Kovac au rebond à Wolfsburg

Quelques mois après avoir été évincé de l'AS Monaco et remplacé par Philippe Clement, Niko Kovac a retrouvé un banc. En effet, le technicien âgé de 50 ans, notamment passé par le Bayern Munich, revient en Bundesliga et devient le nouvel entraîneur des loups : l'homme da signé un contrat de 3 ans avec le club allemand de Wolfsburg, jusqu'au 30 juin 2025.

Kovac de retour en Allemagne

"Je suis un enfant de la Bundesliga et l'envie et la motivation sont très grandes pour ouvrir un nouveau chapitre de succès avec les loups", a déclaré Kovac, dont le plus grand succès jusqu'à présent en tant qu'entraîneur a été le doublé réalisé lors de la saison 2018/2019 avec le Bayern Munich. Il avait ainsi triomphé en championnat ainsi qu'en Coupe d'Allemagne.

Dans sa mission, Niko Kovac sera accompagné de son frère Robert, de deux ans son cadet, en tant qu'entraîneur adjoint à Wolfsburg. "Le VfL Wolfsburg communiquera dans les prochains jours sur d'autres renforts pour l'équipe d'entraîneurs. La date de présentation officielle du nouvel entraîneur en chef à Wolfsburg sera communiquée en temps voulu", précise le pensionnaire de Bundesliga dans son communiqué officiel publié ce mardi.

Un entraîneur avec des idées sur le long terme

"Lors de l'attribution du poste d'entraîneur, il était important pour moi non seulement de trouver rapidement quelqu'un, mais aussi et surtout d'engager un entraîneur capable de développer le VfL Wolfsburg à long terme et de le faire progresser. C'est pourquoi je suis très heureux que nous ayons pu convaincre Niko (...) et qu'il ait accepté de rejoindre le VfL. Il représente un travail cohérent et orienté vers le succès et je suis convaincu que l'équipe portera sa signature dans les années à venir", a déclaré le directeur général du VfL, Jörg Schmadtke, heureux de mettre la main sur un entraîneur très reconnu en Europe.

Après son passage plus ou moins réussi à l'AS Monaco, le principal intéressé s'est pour sa part félicité de retrouver l'Allemagne. "Les discussions avec Jörg Schmadtke et Marcel Schäfer ont été très bonnes et m'ont convaincu d'accepter ce défi passionnant. Je me réjouis de faire bouger les choses et de réussir à Wolfsburg avec mon équipe d'entraîneurs, l'équipe dispose d'un énorme potentiel et les conditions sont réunies pour un travail optimal et fructueux". Wolfsburg a terminé le dernier exercice 2021/22 à une modeste 12e place.