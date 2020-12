OFFICIEL - Nice : Patrick Vieira démis de ses fonctions

Après une nouvelle défaite en Ligue Europa, Nice a décidé de se séparer de Patrick Vieira.

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Après une nouvelle défaite en contre le , confirmant l'élimination des Aiglons de cette compétition, l'ancien champion du monde 1998 a épuisé son crédit au club. Ce vendredi matin, l'OGC Nice a officialisé le départ du technicien français. Un départ qui était dans l'air du temps depuis plusieurs jours selon plusieurs médias français.

En effet, Téléfoot annonçait ce jeudi que le technicien français devait faire un résultat face à Leverkusen pour espérer sauver sa peau et a par la suite annoncé qu'il aurait été viré dans la nuit et que les joueurs auraient été avertis dans la foulée. De son côté, Nice-Matin annonçait également que Patrick Vieira a été viré suite à la défaite contre le Bayer Leverkusen, tandis que L'Equipe évoquait un départ imminent de l'ancien entraîneur de New York City.

Dans son communiqué, l'OGC Nice a remercié Patrick Vieira pour son investissement chez les Aiglons : "Lors d’un entretien réalisé à l’issue de la rencontre d’hier soir, le board niçois a informé Patrick Vieira de sa décision de mettre un terme à leur collaboration. La direction du club rouge et noir a pris la décision de confier à Adrien Ursea la mission de diriger l’équipe professionnelle dès aujourd’hui".

Un duo Ursea-Gioria pour assurer l'intérim

"Patrick Vieira aura mis tout son cœur et son professionnalisme au service de l’OGC Nice pendant les 30 mois qu’aura duré cette aventure commune. Les dirigeants niçois tiennent à remercier sincèrement l’ancien international français pour son implication dans le développement du Club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraineur", a conclu le club niçois dans son communiqué.

Aucune surprise ce vendredi, donc, avec le départ de Patrick Vieira. Ce dernier était n'avait pourtant pas décidé de baisser les bras après la défaite contre le Bayer Leverkusen : "Il faudra poser la question à mes dirigeants. Moi, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est ce que je dois mettre en place pour essayer de gagner des matchs. Peut-être que les dirigeants penseront que je ne suis pas l'homme de la situation pour emmener le club où ils veulent l'emmener. Mais je ne peux pas vous répondre".

L'ancien joueur d' ne sera donc plus sur le banc dimanche après-midi pour le match sur le terrain de Reims en . En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur pour lui succéder, ce qui ne devrait pas intervenir avant 2021 selon la presse française, c'est son adjoint Adrian Ursea qui va assurer l'intérim, avec l'aide de Frédéric Gioria, autre adjoint.