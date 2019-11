OFFICIEL - Mourinho s'engage à Tottenham

Libre depuis son départ de Manchester United, José Mourinho s'est engagé avec Tottenham, qui vient de se séparer de Mauricio Pochettino.

Les Spurs, qui viennent de limoger Mauricio Pochettino, ont annoncé avoir appointé josé Mourinho à sa place. Un communiqué du club londonien a dévoilé l'arrivée du Portugais ce mercredi :

Tottenham se sépare de Mauricio Pochettino

"Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de José Mourinho comme entraîneur pour un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2022/23. Avec José, nous avons l’un des entraîneurs au plus grand palmarès. Il a une expérience des plus riches, il peut inspirer des équipes et il est un grand tacticien. Il a gagné partout où il est passé. Nous croyons qu’il va amener énergie et foi dans le vestiaire", a fait savoir le boss des Lily Whites Daniel Levy.

Le Special One, passé par deux fois sur le banc de et également ancien manager de , retrouve les pelouses de . « Je suis excité de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters aussi passionnés. La qualité dans l’équipe et au centre de formation m’excite. Travailler avec ces joueurs, c’est ce qui m’a attiré », a confié le tout nouveau coach des Spurs.

L'article continue ci-dessous

Des Spurs 14es de Premier League à 20 unités du leader et à 11 longueurs des places qualificatives pour la prochaine C1. Il y a donc du boulot.