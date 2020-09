OFFICIEL – Aleksej Miranchuk rejoint l’Atalanta Bergame

Le avait déjà annoncé son départ mais il manquait encore l’officialisation de l’arrivée d'Aleksej Miranchuk à l’ Bergame. C’est désormais chose faite après que le milieu offensif a satisfait à la traditionnelle visite médicale et que le club italien a versé une quinzaine de millions d’euros à leur homologue russe.

A 24 ans, le Russe va tenter sa première expérience à l’étranger et tentera de suivre les traces de glorieux prédécesseurs comme Andreï Arshavin ou Aleksandr Golovin. Si l’Atalanta Bergame, quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, s’appauvrit défensivement avec notamment le départ de Thimoty Castagne, l’arrivée de Miranchuk (43 buts et 45 passes avec le Lokomotiv) vient renforcer un secteur offensif déjà très performant la saison dernière.

