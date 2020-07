OFFICIEL - Matic signe un nouveau contrat de trois ans avec Manchester United

Le milieu de terrain serbe a paraphé un nouveau contrat qui le maintiendra au club jusqu'en juin 2023.

Nemanja Matic a signé un nouveau contrat avec qui le maintiendra au club jusqu'en 2023. Le Serbe a joué un rôle clé dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer lors de sa très belle série actuelle. Les Mancuniens sont invaincus depuis la reprise de la après l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus. Le milieu de terrain serbe a été récompensé pour sa bonne forme avec un nouveau contrat.

Il y avait des doutes sur l'avenir du milieu de terrain à Old Trafford plus tôt dans l'année alors qu'il avait du mal à garder sa place dans le onze de départ après un début de saison compliqué. Le joueur de 31 ans envisageait de quitter Manchester United si le temps de jeu continuait d'être limité et son contrat devait expirer cet été. Le club a exercé une option pour prolonger cet accord pour un an en mars et l'ancien joueur de a maintenant convenu de nouvelles conditions pour rester au club pendant trois ans.

"Un honneur d'être à Manchester United"

Le Serbe a fait 27 apparitions toutes compétitions confondues cette saison et a été au centre de la bonne forme actuelle du club agissant comme un bouclier devant la défense au milieu de terrain. Nemanja Matic qui a fait 114 apparitions depuis son arrivée en 2017, est ravi d'étendre son rester au club. "Je suis très heureux de continuer à faire partie de ce grand club. En tant que joueur, j'ai encore beaucoup à donner et à réaliser dans ma carrière et faire cela avec Manchester United sera un immense honneur", a déclaré Matic.

"C'est une équipe vraiment excitante à laquelle faire partie, nous avons un bon équilibre entre la jeunesse et l'expérience au sein de l'équipe et il y a une grande camaraderie au sein du groupe. C'est un moment clé de la saison et nous jouons bien. Nous continuerons de nous battre pour terminer la saison en beauté et rendre nos incroyables supporters fiers", a ajouté le Serbe. Ole Gunnar Solskjaer a régulièrement fait débuter le Serbe après Noël après une amélioration de sa forme et le Norvégien a expliqué pourquoi il était heureux de le voir signer un nouveau contrat.

"Je suis ravi que Nemanja ait signé un nouveau contrat, je sais que son expérience, son professionnalisme et son leadership seront inestimables pour ce jeune groupe talentueux", a déclaré Solskjaer. "Nous avons une grande force au milieu de terrain et les attributs de Nemanja en sont un élément clé. Nemanja est ici depuis trois saisons et comprend vraiment les valeurs pour jouer pour Manchester United. Il reste extrêmement ambitieux et déterminé, ce qui sera vital alors que nous cherchons à atteindre nos objectifs au cours des prochaines années".