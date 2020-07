Manchester United - Solskjaer pense déjà au mercato

Alors que les Red Devils doivent encore batailler pour se qualifier en Ligue des champions, leur entraîneur se projette déjà sur le mercato.

Ole Gunnar Solskjaer admet que doit prendre "une ou deux" très bonnes décisions lors du mercato s'il veut rivaliser avec et pour le titre la saison prochaine - mais il ne veut que des joueurs avec le bon ADN et la bonne identité au club.

La série de 15 matches sans défaite de United et sa bonne forme depuis la reprise ont incité beaucoup de gens à s'enthousiasmer pour le potentiel de l'équipe pour la saison prochaine.

Si l'équipe de Solskjaer a réduit l'écart avec , quatrième, et Leicester, troisième, à deux et trois points respectivement, elle compte toujours 34 points de retard sur Liverpool, champion, et 14 sur Pep Guardiola et son Manchester City.

L'ancien capitaine du club, Gary Neville, a déclaré après la victoire 3-0 contre mardi que United avait besoin de trois ou quatre joueurs supplémentaires pour combler l'écart avec ses rivaux et se rapprocher d'un premier titre depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

Solskjaer a partagé le sentiment de son ancien coéquipier, admettant que ce sera un grand été pour le club.

"Gary a raison sur beaucoup de choses qu'il dit et bien sûr nous ne pouvons pas penser que nous y sommes. Si vous regardez le classement, nous sommes loin d'être là où nous devrions être. Il faut améliorer la cohérence et nous devons encore améliorer de nombreux aspects du jeu", a-t-il déclaré.

"Nous pouvons constater des améliorations mais, oui, nous devons prendre une ou deux - ou plus - très bonnes décisions. Ce sera un été important, c'est certain."

Solskjaer pense que ce sera une étrange fenêtre de transfert où il ne s'attendait pas à beaucoup de gros coups. "Vous avez un certain ADN et une certaine identité quand vous jouez ou travaillez pour Man United, peu importe que vous soyez à la cantine ou à la blanchisserie ou dans l'administration ou sur le terrain, vous devez être un certain type de personnage pour moi", a-t-il encore estimé.

"Les joueurs qui veulent signer s'ils ne se sentent pas bien en tant que personne, vous fermez la porte, les joueurs qui sont à l'intérieur qui ne se sentent pas bien et qui ne veulent pas contribuer à l'éthique de l'équipe et avoir à cœur l'amélioration de l'équipe, alors vous ouvrez la porte et vous les laissez partir.

"C'est un processus constant. Quoi que vous fassiez chaque jour, c'est ce qui décidera si vous ferez partie de Man United ou non. J'espère et je crois que je resterai toujours fidèle à mes principes et à mes valeurs en la matière."