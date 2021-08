OFFICIEL : Matheus Cunha renforce l'Atlético Madrid

Comme annoncé par Goal, l'attaquant brésilien quitte le Hertha Berlin pour rejoindre les Colchoneros.

Diego Pablo Simeone a demandé un attaquant et l'Atlético Madrid a fait plaisir à l'entraîneur argentin. L'Atlético de Madrid a confirmé aujourd'hui l'information que Goal avait avancée : Matheus Cunha jouera pour les Colchoneros. L'attaquant brésilien a signé pour cinq saisons et devient la deuxième recrue rouge et blanche, après l'arrivée de l'Argentin, Rodrigo De Paul, il y a quelques semaines. La direction de l'Atlético suivait depuis un certain temps l'attaquant brésilien, qui a inscrit huit buts et délivré huit passes décisives pour le Hertha Berlin lors de la saison 2020-2021.

Il a également participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, marquant trois buts (dont un en finale) et délivrant une passe décisive en cinq matchs pour le Brésil d'André Jardine, qui a battu l'Espagne pour l'or. Il a été l'un des joueurs les plus remarquables du tournoi. L'Atlético Madrid s'est offert Matheus Cunha en provenance du Hertha Berlin pour un montant de 26 millions d'euros.

Goal a rapporté en début de semaine que l'Atletico avait porté son attention sur Cunha après avoir échoué à trouver un accord pour Dusan Vlahovic (Fiorentina). Le champion d'Espagne en titre a rapidement réussi à trouver un accord avec le Hertha Berlin pour Matheus Cunha, qui comprendrait une clause à la revente de 10 % pour le club allemand.

"L'Atlético de Madrid a trouvé un accord avec le Hertha Berlin pour le transfert de Matheus Cunha. Le joueur, né à João Pessoa (Brésil, 27 mai 1999), a signé avec notre club pour cinq saisons. Il s'agit d'un attaquant polyvalent capable de jouer à plusieurs postes devant, que ce soit comme attaquant, ailier, milieu de terrain ou même comme milieu offensif", peut-on lire dans le communiqué de l'Atlético de Madrid.

Matheus Cunha est un joueur polyvalent capable d'évoluer en tant qu'avant-centre, ailier ou numéro 10 traditionnel - avec une vitesse, de l'explosivité et une belle finition. L'attaquant brésilien ajoutera une plus grande profondeur aux rangs offensifs de Simeone, alors que l'Atletico se bat à nouveau pour le titre national et européen, et se battra pour une place régulière dans le XI de départ de Simeone aux côtés de Luis Suarez et Angel Correa.

Cunha a quitté le Hertha après une saison et demie seulement, après avoir été recruté par le RB Leipzig en janvier 2020. Le talentueux attaquant a participé à 40 matchs toutes compétitions confondues pour le club de Bundesliga, inscrivant 13 buts et délivrant 10 passes décisives. En fonction de son intégration à l'Atlético, il pourrait être disponible pour faire ses débuts avec le club rojiblanco lors du match contre Villarreal au Wanda Metropolitano dimanche.