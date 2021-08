Discussions entre Chelsea et l’Atlético pour Saul Niguez

Sur le départ à l'Atlético Madrid, Saul Niguez pourrait bien découvrir la Premier League, Chelsea tentant de négocier un prêt.

Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, Saul Niguez, a été proposé à Chelsea, alors que Thomas Tuchel envisage de faire venir une nouvelle recrue cet été.

Le joueur de 26 ans pourrait arriver sous la forme d'un prêt payant assorti d’une option d’achat, cette formule étant plus intéressante pour les Blues qu'un transfert permanent.

L'Atleti entretient de bonnes relations avec Chelsea et cherche à libérer de l'espace dans sa masse salariale afin de financer le transfert de Matheus Cunha, la star du Hertha Berlin.

Quelle est la situation de Saul à l'Atletico ?

Saul a connu une saison 2020-21 difficile sous Diego Simeone malgré la victoire de l'Atleti en Liga, l'Espagnol ayant perdu sa place de titulaire au Wanda Metropolitano.

Il est devenu de plus en plus un poids au sein du club madrilène à cause de son salaire et ses agents ont ciblé un transfert vers l'un des meilleurs clubs d'Angleterre cet été.

Saul gagne 7 millions d'euros par an à l'Atleti et son salaire devrait être entièrement couvert par le club londonien.

Le joueur de 26 ans dispose d'une clause libératoire de 150 millions d'euros, mais Chelsea pourrait négocier une option d'achat réduite à environ 45 millions d'euros, en cas de prêt.

Chelsea va-t-il conclure un prêt pour Saul ?

Chelsea pourrait aller de l'avant avec un prêt pour Saul, bien qu'ils aient besoin de se débarrasser de plus de joueurs en marge de l'équipe première, Tuchel ayant répété qu’il ne pouvait pas avoir un effectif aussi important.

En effet, de nombreux joueurs qui ont été prêtés la saison dernière sont toujours en place à Stamford Bridge au début de la campagne 2021-22, bien qu'il y ait une certaine confiance dans le fait que des mouvements peuvent et seront réalisés avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Des joueurs comme Ruben Loftus-Cheek et Ethan Ampadu se sont entraînés avec l'équipe première, mais il semble qu'ils pourraient être transférés une fois de plus.

Tiemoue Bakayoko, Ross Barkley et Danny Drinkwater, quant à eux, s'entraînent dans un groupe séparé et utilisent le bâtiment de l'académie au Cobham Training Centre.

Dans le cas de Bakayoko, un prêt avec option d'achat est en discussion avec l'AC Milan, mais les autres ont peu de prétendants.

Chelsea est également en pourparlers avec Trevoh Chalobah, qui a impressionné pendant la pré-saison et au début de la nouvelle campagne, tandis qu'Ike Ugbo passera sa visite médicale à Genk le 24 août malgré l'intérêt tardif de Marseille.

Le club de Premier League touchera 3,5 millions d'euros sur ce transfert et 2 millions d'euros supplémentaires si le club belge se qualifie pour les phases de groupes de la Ligue des champions.

En ce qui concerne les autres arrivées, Chelsea étudie la possibilité de recruter le défenseur de Séville Jules Kounde, mais cela pourrait dépendre de l'avenir de Kurt Zouma, qui suscite l'intérêt de West Ham.