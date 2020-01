OFFICIEL - L’Olympique Lyonnais enrôle Tino Kadewere

L’Olympique Lyonnais a bouclé l’arrivée de la pépite zimbabwéenne, Tino Kadewere. Mais ce dernier sera prêté au Havre jusqu’à la fin de la saison.

Après Karl-Toko Ekambi, l’Olympique Lyonnais vient de s’assurer un deuxième renfort hivernal. Les Gones sont allés chercher Tino Kadewere, le très prometteur attaquant du Havre. Ce dernier a déjà pu poser sous ses nouvelles couleurs, mais il ne portera la tunique rhodanienne qu’à partir de la saison prochaine. a accepté de le laisser en prêt à la formation normande.

Le montant de la transaction est de 12M€, auxquels pourraient s’ajouter un maximum de 2 M€ d’inventives ainsi qu’un intéressement de 15% sur une plus-value future. Kadewere a signé un contrat de quatre ans et demi. Ce qui veut dire qu’il est lié à l’OL jusqu’en 2024.

Florian Maurice, le responsable du recrutement et qui a travaillé personnellement sur ce dossier, a été le premier à commenter cette belle acquisition : « Nous suivons Tino depuis un moment maintenant. Il a réalisé une première partie de saison exceptionnelle avec AC. C’est un attaquant de pointe, très attiré par le but et qui travaille beaucoup pour l’équipe. Il peut également évoluer derrière l’attaquant ou à deux devant. En plus de cela, il a un super état d’esprit. » Rudi Garcia, le coach de l'équipe, a aussi applaudi cette arrivée en déclarant que Kadewere était un "pari pour l'avenir".

A noter que Kadewere a été élu en 2019 comme meilleur joueur de la . Avec le HAC, il a disputé 46 rencontres et marqué 24 buts, dont 18 cette saison.