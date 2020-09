OFFICIEL – Lionel Messi annonce qu’il reste au Barça

Suite au communiqué de son clan dénonçant la clause du joueur, Lionel Messi a officiellement annoncé qu’il ne quittera pas le FC Barcelone cet été.

C’est un soufflé qui sera finalement vite redescendu ! Après avoir mis le monde du football sans dessus-dessous, Lionel Messi est revenu sur sa décision et va bien rester encore une saison au . Le sextuple Ballon d’Or l’a annoncé, ce vendredi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Cette décision intervient après la réunion qui s’est tenue entre Jorge Messi et la direction catalane. Des discussions qui n’ont abouti à aucun accord, le Barça se montrant intransigeant quant à un départ libre de la Pulga, comme le souhaitait le joueur et son entourage qui souhaitaient faire jouer la clause de rupture de son contrat à la fin de chaque saison.

Bartomeu renforcé ?

Le clan Messi a d’ailleurs dénoncé la prise de position de la dans le dossier en faveur du club blaugrana.

"En effet, comme le signale littéralement, la clause 8.2.3.6 du contrat signé entre le club et le joueur, "cette indemnisation ne s'appliquera pas si la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de la saison sportive 2019-2020". Sans compter d'autres droits stipulés dans le contrat que vous omettez, il est évident que l'indemnisation de 700 M€, prévue par la clause 8.2.3.5, ne s'applique pas dans l'absolu"

Alors qu’on pensait que les relations entre Messi et le Barça allaient de nouveau se tendre, cette annonce de rester vient clore un feuilleton qui aura tenu en haleine toute l’Europe du football.

Critiqué de toutes parts par les socios et anciennes gloires du club, Josep Maria Bartomeu sort plus vivant que jamais de ce bras de fer avec la star du club. Il a tenu tête et a obtenu ce qu’il voulait : voir Messi rester une saison de plus. Reste désormais à savoir si cette saison 2020-2021 va marquer les adieux de l’international albiceleste à son club de toujours. Et si certains dossiers, comme celui de Luis Suarez vers la Turin, peuvent, eux-aussi, connaître un retournement de situation suite à cette annonce.