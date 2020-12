OFFICIEL - Lille vendu par Gérard Lopez, Olivier Létang nouveau président

C’était attendu, Gérard Lopez n’est plus le propriétaire du LOSC. La société Callisto le remplace, avec Olivier Létang pour nouveau président.

C’était attendu, c’est désormais officiel : confronté à des difficultés financières, Gérard Lopez a vendu le LOSC à la société Callisto Sporting SARL, comme l’a confirmé la formation nordiste dans un communiqué.

Lopez : "Quand je suis devenu président, le club était 17e de L1"

Pour rappel, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois devait encore rembourser 123 M€ à Elliott, principal bailleur du club, sans oublier d’autres sommes pouvant aller jusqu’à 60 M€. Incapable de le faire, Lopez a donc dit stop - malgré lui - tandis que Callisto a racheté sa dette.

"Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC. Quand je suis devenu président, le club était à la 17e place de la . Aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et est classée 1ère de . J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève", a déclaré Lopez dans un communiqué.

Campos s'en va également

Luis Campos, son directeur sportif, a également quitté le club "avec effet immédiat". Marc Ingla n’est quant à lui plus directeur général, mais continuera de siéger au conseil d’administration. La direction sera désormais incarnée par Olivier Létang, ancien dirigeant de Reims, Paris et Rennes, qui arrive dans les bagages de Callisto.

"C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français, explique le dirigeant. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au coeur du projet", a déclaré Létang dans le même communiqué.