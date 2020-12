LOSC, Gervais Martel tacle Gérard Lopez et adoube Olivier Létang

L'ancien président du RC Lens a reproché la gestion financière de Gérard Lopez au LOSC.

Gervais Martel et Gérard Lopez ne partiront pas en vacances ensemble, c'est une certitude. En très bonne forme sur le plan sportif, est en difficulté sur le plan économique. À tel point que le club va être vendu sous peu, par Gérard Lopez à Merlyn Partners SCSp. L'homme d'affaire hispano-luxembourgeois va céder sa casquette de propriétaire ainsi que celle de président lorsque le rachat du club sera officialisé. Si le LOSC est leader de , en interne cela se passe beaucoup moins bien.

La gestion financière de Lille depuis plusieurs saisons lui retombe dessus. Selon toute vraisemblance, Olivier Létang, passé par le , devrait succéder à Gérard Lopez à la présidence du club nordiste. Dans une interview accordée à 20 minutes, Gervais Martel, à l'origine interrogée sur l'arrivée de l'ancien président des Rouge et Noir à la tête du LOSC, en a profité pour tacler ouvertement Gérard Lopez sur sa gestion du club.

Olivier est certainement un mec qui a connu Lens à la fois en couleurs et en noir et blanc quand Lens avait des résultats. À l’inverse du précédent président si vous voyez ce que je veux dire", a débuté l'ancien président de Lens. Gérard Lopez avait déclaré dans la Voix du Nord : "Je connais le derby du Nord, même si je regardais encore la télé en noir et blanc quand Lens était en " . Une phrase qui n'a pas plus à Gervais Martel.

Plus d'équipes

"Lopez sortait des voitues, Létang connaît le football"

L'article continue ci-dessous

"Il a été écrit partout pendant le confinement que Gérard Lopez était le nouveau conseiller financier de la Ligue. Mais bon, pour emprunter avec des intérêts à 12 %, Gilbert Montagné n’a même pas besoin de son labrador. Ça n’a rien à voir. Au Losc, il y avait un mec qui sortait des voitures [Lopez avait dirigé l’écurie Lotus en F1]. Il était partout et nulle part. Et maintenant, il y a un mec qui connaît le football. Ce sera forcément un plus pour Lille" , a ajouté l'ancien président de Lens.

Ce mercredi, L'Equipe a publié le communiqué de Gérard Lopez dans lequel il confirmait une vente imminente du club nordiste : " Je me réjouis de l'intérêt de Merlyn pour le club et je vais examiner cette proposition avec attention et dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les difficultés liées au Covid et au contrat de droits TV signifient que le temps est peut-être venu d'un changement de modèle économique avec un nouveau propriétaire".

Une chose est sûre, ce changement de propriétaire risque de laisser des traces au LOSC et d'avoir un impact sur la belle saison réalisée par les hommes de Christophe Galtier. En ce qui concerne la passe d'armes initiée par Gervais Martel à l'encontre de Gérard Lopez, nul doute que ce dernier ne manquera pas l'occasion de répondre à l'ancien président du qui ne l'a pas épargné.