OFFICIEL - Leonardo Jardim récupère son poste d'entraîneur à l'AS Monaco

L'AS Monaco a officialisé le retour de Leonardo Jardim aux commandes de l'équipe, 3 mois et demi après son limogeage.

C'est désormais officiel : Leonardo Jardim reprend les commandes de l'équipe première de l'AS Monaco.

Au lendemain du licenciement de Thierry Henry, qui avait lui-même remplacé Jardim il y a trois mois et demi, le technicien portugais retrouve un groupe dont il ne s'était pas éloigné géographiquement, résidant toujours sur le Rocher.

Il aura pour mission de redresser rapidement une situation catastrophique (avant-dernière place de Ligue 1), après une série de résultats négatifs malgré un recrutement conséquent cet hiver.

"Leonardo Jardim a signé un contrat de deux saisons et demi avec le club monégasque ; il prendra ses fonctions dimanche, accompagné de son staff technique. Ce vendredi, le club a officiellement mis fin aux fonctions d’entraîneur de Thierry Henry. Par ailleurs, après avoir assuré l’entrainement ce vendredi, Franck Passi aura la charge de l’équipe professionnelle pour le match de Dijon", a indiqué le club dans un communiqué.

"Notre Club traverse aujourd’hui une période très compliquée", a expliqué Vadim Valiyev. "Aujourd’hui, je suis prêt à déclarer que j’en porte la pleine responsabilité. Nous sommes forcés de constater que nous avons vendu trop de joueurs importants lors du mercato d’été et malgré des moyens considérables investis des erreurs ont été commises pour les remplacer. Ce qui n’a pas permis de composer une nouvelle équipe compétitive. La décision du licenciement de l’entraîneur Leonardo Jardim a de la même manière été prise trop prématurément. Le passage à « Monaco » de Leonardo Jardim restera, comme j’ai eu l’occasion de le dire au moment de son départ, comme une des plus belles pages de l'histoire du club. Aujourd’hui, nous réalisons que l’histoire de Leonardo Jardim avec le Club ne s’est pas terminée comme elle aurait dû. Nous aurions de fait dû donner une chance à Leonardo de continuer son travail".

"Thierry Henry est une légende du football mais les circonstances défavorables, et surtout les nombreuses blessures des joueurs, ne lui ont pas permis de faire rapidement et efficacement sortir son équipe de la crise", a continué le dirigeant. "Je tiens à remercier Thierry Henry d’avoir relevé ce défi et d’avoir essayé d’encadrer l’équipe de son club d’origine lors d’une période difficile. Il lui aurait fallu probablement plus de temps pour mettre en œuvre ce qui était prévu. Mais, malheureusement, nous n’avons plus le temps et nous nous devons d’agir et réagir immédiatement. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de mettre fin à notre collaboration avec Thierry Henry. Nous avons proposé à Leonardo Jardim de revenir à l’AS Monaco, où son travail a permis d’obtenir d’excellents résultats pendant 4 saisons. Leonardo a ainsi signé un contrat de deux ans et demi avec le Club".

Nous sommes convaincus qu’il n’est pas trop tard pour redresser la situation et croyons que nos joueurs se mobiliseront et pourront, avec Leonardo Jardim, surmonter cette crise.

Arrivé à Monaco en 2014 en provenance du Sporting, Leonardo Jardim a été, durant son premier mandat, le garant des succès du club de la Principauté dans son ère récente, conduisant notamment l'ASM à un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des champions durant la saison 2016-17.

Son début de saison très délicat constituait sa première période de disette sur le plan des résultats. Interrogé récemment sur son avenir, le Portugais avait confié à L'Equipe qu'il avait refusé des offres émanant de pays exotiques et fait part de sa certitude d'entraîner à nouveau en Ligue 1, à Monaco ou ailleurs. Un désir devenu réalité.