Chelsea trouve un accord avec le Real Madrid pour Kovacic pour un montant de 45 millions d'euros

Le milieu de terrain croate va rester à Stamford Bridge la saison prochaine. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert.

Mateo Kovacic va poursuivre sa carrière à . Les Blues ont convenu de verser 45 millions d'euros au pour assurer l'avenir de Mateo Kovacic au club. Le club londonien a joué la montre et attendu jusqu'à la dernière minute pour trouver un accord dans le cadre du transfert de l'international croate, tout en sachant que la limite pour que cette opération soit conclue est fixée au 30 juin. Désormais, les Blues vont pouvoir débuter les négociations contractuelles avec le joueur.

Cet accord avec le Real Madrid intervient seulement quelques jours après que Derby County ait autorisé Chelsea à débuter des discussions avec Frank Lampard, son ancien milieu de terrain emblématique, afin de remplir le rôle d'entraîneur la saison prochaine. Le meilleur buteur de l'histoire des Blues devrait revenir dans son club de toujours afin de prendre la succession de Maurizio Sarri sur le banc de touche la saison prochaine.

Le Real a besoin de fonds

Le transfert de Mateo Kovacic peut aboutir malgré l'interdiction de recrutement fixé par la FIFA pour les deux prochains mercatos, car Chelsea détenait déjà les documents nécessaire pour enregistrer le joueur dans son effectif suite à sa période de prêt au club la saison dernière. Les sanctions concernant l'interdiction de transfert resteront probablement en vigueur après que le club ait décidé de ne pas faire appel devant la Cour arbitrale du sport (TAS) pour geler l’interdiction.

Maurizio Sarri avait voulu recruter Mateo Kovacic l'été dernier, qui a joué 51 fois pendant son prêt avec le club de la saison dernière, mais l’international croate n'était pas certain de son avenir alors que le manager des Blues partait pour la . Heureusement pour Chelsea, le joueur âgé de 25 ans avait envie de rester à Londres et sa décision imminente soulagera le nouvel entraîneur, en particulier avec l'absence de Ruben Loftus-Cheek au milieu de terrain qui devrait rater le début de la saison prochaine en raison d'une rupture du tendon d'achille.



Le Real Madrid, de son côté, a tenu à collecter des fonds pour compenser ce que le club madrilène a dépensé pour ses cinq recrues depuis le début de l'été, à savoir 300 millions d'euros, dont 100 millions d'euros sur la star de Chelsea, Eden Hazard. Ils restent enthousiastes quant à l'idée de recruter Paul Pogba de , tandis que Neymar, la star du , est également une option, et pour terminer son mercato, le Real Madrid doit donc vendre pour avoir les moyens financiers nécessaires de boucler son lifting.