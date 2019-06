Mercato - Real Madrid : Quels sont les joueurs qui reviendront de prêt ce 30 juin ?

Huit joueurs du Real Madrid vont terminer leur prêt le 30 juin prochain. Parmi eux, seuls Lunin et Rodrygo devraient rester pour la prochaine saison.

n'a plus beaucoup de temps pour tenter de recruter définitivement Mateo Kovacic, prêté chez les Blues depuis la saison dernière. En effet, le club londonien à jusqu'au 30 Juin prochain pour se l'offrir en raison de l'interdiction de recrutement de la FIFA qui pèse sur Chelsea, et qui prend effet à partir du 1er juiller. La situation du Croate pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours.

Mais le milieu de terrain n'est pas le seul joueur à revenir au Santiago Bernabeu à partir de ce lundi. La Maison Blanche va récupèrer sept autres joueurs dont les prêts se terminent ce 30 juin. Bien sûr, tous ne resteront pas dans l"effectif Merengue la saison prochaine. Goal analyse tous ces cas un par un :

Andriy Lunin : Il est l'un des rares qui devraient rester au en raison du départ de Keylor Navas. Le neo-champion du monde des moins de 20 ans avec l' devrait devenir la doublure de Thibaut Courtois après une saison passée à Leganes.

Rodrygo : Présenté cet été comme un nouveau joueur du Real, sa signature était déjà faite depuis la saison dernière et il était en prêt à Santos depuis. En principe, il devrait évoluer avec l'équipe première lors de cette prochaine saison.

James Rodríguez : C’est l’un des cas le plus complexe après ses deux saisons en demi-teinte passées au Bayern Munich. Zidane ne compte pas sur lui et le Napoli d'Ancelotti est prêt à faire de lui sa vedette. Selon les médias italiens, des informations ont révélé qu'un accord existait pour le Colombien et que le club napolitain souhaitait le recruter en prêt avec une option d'achat mais le Real Madrid souhaite le vendre cet été. Après son début remarquable en Copa America, le club madrilène espère récolter entre 40 et 50 millions d’euros pour James.

Martin Odegaard : Le Norvégien a été l’une des révelations du championnat néerlandais avec le Vitesse Arnhem au point que l' s'y intéresse pour le recruter. Toutefois, il partira de nouveau en prêt cet été, vers la ou le comme destinations possibles. Le Real Madrid ne veut pas s'en séparer mais il y a beaucoup trop de concurrence dans l'équipe.

Raúl De Tomás : Il a été l’un des meilleurs joueurs de l'an passé. Il n'a pas sa place au Real Madrid et ne souhaite pas être prêté une saison de plus. Actuellement, il est tout proche de clore son transfert vers pour 20 millions d’euros.

Borja Mayoral : L'attaquant espagnol U21 a réalisé une saison peu convaincante avec (21 matchs, 4 buts). Il n'a pas non plus sa place au Real Madrid et a déjà une destination : la Real Sociedad. Son transfert pourrait être clôturé dès la fin du Championnat d'Europe Espoirs.

Theo Hernández : Ses performances à la Real Sociedad ont clairement montré que l'arrière gauche français n'avait pas sa place au Real Madrid, qui a préféré recruté Ferland Mendy. Cependant, le natif de Marseille intéresse et surtout Milan.