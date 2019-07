Officiel - Le jeune Xavi Simons quitte le Barça : direction le PSG ?

Sur son compte Twitter, le prometteur espoir de la Masia a annoncé qu'il quittait le club catalan. Il pourrait rebondir au PSG dans les heures à venir

Après la signature de Takefusa Kubo au , le Barça enregistre une nouvelle déconvenue du côté de ses jeunes. Le club catalan a appris ce mardi que Xavi Simons, espoir de la Masia, ne continuerait pas l'aventure avec les Blaugrana.

Le milieu néerlandais de 16 ans a en effet indiqué sur son compte Twitter qu'il ne poursuivrait pas l'aventure avec le club qu'il a rejoint en 2010. Un coup dur pour Bartomeu et le centre de formation du Barça, qui perdent un joueur annoncé comme un futur grand.

"Même si je n'ai que 16 ans, j'ai déjà ressenti le soutien et l'affection de plusieurs centaines de milliers de supporters du Barça, qui voulaient me voir rester grandir et jouer un jour au Camp Nou", a-t-il notamment déclaré dans un communiqué adressé au et ses supporters.

Pour ce qui est de son avenir, Xavi Simons, dont l'agent est un certain Mino Raiola, serait proche de rebondir du côté du . D'après Culture PSG , le jeune joueur était à Paris ce mardi matin pour finaliser son arrivée dans la capitake française.