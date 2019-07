OFFICIEL - L'Atlético Madrid s'offre Joao Felix

Le jeune attaquant du Benfica Lisbonne rejoint officiellement les Colchoneros pour un montant record.

C'est un pari à 126 millions d'euros que les Colchoneros viennent de faire avec le successeur spirituel de Cristiano Ronaldo. Les Matelassiers ont ainsi investi pas moins de 126 millions d'euros sur le jeune attaquant des Aigles du Lisbonne Joao Felix. Rien que ça...

Si l'international français Antoine Griezmann est sur le départ, son équipe semble avoir déjà tout prévu. Le Français peut poursuivre ses velléités de changement l'esprit tranquille, car son successeur est déjà arrivé dans la capitale espagnole.

Le jeune prodige de 19 ans compte déjà une sélection internationale du haut de ses15 réalisations en 26 apparitions en NOS. Il s'agit bien entendu de la recrue la plus chère de l'hsitoire de l' . À côté, le transfert du Français Thomas Lemar (recruté pour 70 M€ à l’été 2018) chez les Colchoneros fait figure d'anecdote.

Benfica peut se frotter les mains. Il s'agit en effet de la plus grosse vente du club portugais devant un Raul Jimenez cédé pour "seulement" 41 millions d'euros. C'est aussi la fin d'une époque chez les Colchoneros avec les départs de Diego Godin, Rodri, Griezmann (bientôt) et les arrivées de Marcos Llorente, le jeune milieu de terrain du et donc, de Joao Felix

Diego Simeone se retrousse déjà les manches en vue d'une nouvelle ère que l'on suivra forcément avec curiosité