OFFICIEL - La Ligue 2 passe à 22 clubs

A l’issue d’un vote électronique, l’Assemblée Générale de la LFP a décidé que le championnat de Ligue 2 se jouera à 22 clubs.

L’Assemblée Générale de la LFP s’est prononcée ce mercredi 20 mai sur le format de la pour la saison 2020/2021.

🚨 A l’issue d’un vote électronique, l’Assemblée Générale de la @LFPfr a décidé que le championnat de @DominosLigue2 se jouera à 22 clubs lors de la saison 2020/2021.



📝➡️ https://t.co/WRmsPc4oTZ pic.twitter.com/AqoSMFDhEk — Domino's (@DominosLigue2) May 20, 2020

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Et au terme de son AG, la LFP a officiellement décidé que le championnat se jouera à 22 clubs la saison prochaine.

On notera donc qu'aucun club de Ligue 2 n’est relégué en National 1 et les deux premiers du National 1 sont promus dans l'antichambre de l'élite, à savoir l'USL Dunkerque et Pau FC.

Pour rappel, en Ligue 2, Le Mans FC avait terminé la saison à la 19e place et l' à la dernière place.