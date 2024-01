Mercato : L’OL a bouclé l’arrivée de deux cibles

Lyon s’est activé et anime très bien le mercato d’hiver. Le club rhodanien vient de boucler l’arrivée de deux joueurs qu’il a ciblés récemment.

L’Olympique Lyonnais gère bien son enveloppe de 50 millions d’euros à lui autorisée par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour les recrutements cet hiver. Pour faire une bonne seconde partie de saison après la première cauchemardesque, l’OL a ciblé quelques profils. Le club s’en sort bien avec les recrutements.

L’OL officialise Malick Fofana

Après avoir fait signer Lucas Perri et Adryelson (7M€ à eux deux) en provenance de Botafogo, l’Olympique Lyonnais a officialisé, mercredi, sa troisième recrue hivernale. Dans un communiqué sur son site officiel, le club rhodanien a indiqué avoir réussi à s’offrir les services du jeune attaquant polyvalent belge, Malick Fofana, qui était proche de signer chez les Gones.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international Espoirs belge, Malick Fofana, en provenance de La Gantoise, pour 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 17M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert », pouvait-on lire.

Nemanja Matic et Arnaut Danjuma à l’OL, c’est bouclé !

Dans le viseur des Gones pour ce mercato, et n’ayant pas réussi à s’imposer au Stade Rennais, Nemanja Matic (35 ans) pourrait débarquer à Lyon dans les prochains jours. Alors que le Stade Rennais n’est pas ouvert à une vente et veut renforcer le poste avec un concurrent, le joueur, qui ne fait plus l’unanimité en Bretagne, veut forcer son départ pour Lyon.

A en croire les informations de RMC Sport, ce jeudi, le milieu de terrain serbe s’est déjà mis d’accord avec l’Olympique Lyonnais. Selon Florent Gautreau, journaliste de l’After Foot, le milieu de terrain de 35 ans aura un salaire supérieur à celui qu’il gagnait au Stade Rennais. Celui-ci va jusqu’à affirmer que Matic a déjà inscrit ses enfants dans une école internationale à Lyon.

De l’autre côté, L’Equipe explique, ce jeudi, Arnaut Danjuma, qui est dans le viseur de l’OL, s’est mis d’accord avec les Gones. Le joueur devrait rejoindre les Gones sous forme d’un prêt.